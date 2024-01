Les ventes européennes de voitures neuves ont rebondi de 13,9% en 2023, portées par les voitures hybrides et électriques, mais aussi par les modèles à essence, a annoncé jeudi l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Le rebond du marché européen a été porté par son leader, le groupe Volkswagen, avec 2,8 millions de voitures vendues (+18% sur un an). imago images/imagebroker

Les marchés français, italien et espagnol ont notamment affiché des hausses à deux chiffres par rapport à 2022. L'Allemagne, premier marché du continent, a cependant marqué un coup d'arrêt en décembre (-23% sur un an) avec la fin subite des bonus à l'achat pour les voitures électriques.

Globalement, après trois années très compliquées, la fin de la pénurie de pièces électroniques a permis à l'industrie automobile de reprendre ses livraisons. Mais le marché est resté morose, ralenti par l'inflation, notamment sur la fin de l'année.

Les voitures hybrides ont profité en priorité de la reprise du marché, avec plus de 2,7 millions d'unités vendues (+29,5 sur un an) et 25,8% de parts de marché.

Les voitures électriques ont également poursuivi leur conquête (+37% sur un an) et atteint 14,6% de parts de marché, dépassant pour la première fois sur une année entière le diesel (13,6%), qui continue de baisser.

Les voitures à batterie ne représentaient que 9,1% des ventes en 2021, et 1,9% en 2019.

Alors que la vente de voitures à moteur thermique va être interdite en Europe en 2035, tous les constructeurs ont musclé leur offre de voitures hybrides et électriques.

Mais les voitures à essence ont su également profiter du rebond du marché (+10,6% sur un an), notamment en Italie ou en Allemagne. Elles représentent toujours 35,3% des ventes européennes, avec 3,7 millions d'unités.

Le rebond du marché européen a été porté par son leader, le groupe Volkswagen, avec 2,8 millions de voitures vendues (+18% sur un an), et par le groupe Renault (numéro trois des ventes avec 1,2 million d'unités, +16,9%).

Le numéro deux européen, Stellantis, est resté plus proche de ses chiffres de 2022, avec 1,9 million de voitures vendues (+2,9%), et des reculs pour ses marques Fiat et Citroën notamment.

afp