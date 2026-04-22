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Banques Lex UBS: la gauche satisfaite, règle «exagérée» selon le PVL et l'UDC

ATS

22.4.2026 - 18:48

Les avis des partis politiques suisses divergents concernant la proposition du Conseil fédéral en matière de réglementation bancaire. Le PS estime que les mesures prévues ne vont pas assez loin, tandis que pour les Vert'libéraux et l'UDC, la proposition d'exiger une couverture intégrale en fonds propres pour les filiales bancaires étrangères «est exagérée».

La couverture intégrale est aussi saluée par les Vert-e-s. «Il s'agit d'une première étape importante», note Sophie Michaud Gigon, conseillère nationale vaudoise, citée dans un communiqué.
La couverture intégrale est aussi saluée par les Vert-e-s. «Il s'agit d'une première étape importante», note Sophie Michaud Gigon, conseillère nationale vaudoise, citée dans un communiqué.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.04.2026, 18:48

«Cette règle nuit à la compétitivité d'UBS», estime le PVL dans un communiqué. Ces règles «doivent être comprises comme faisant partie d’un paquet global équilibré, intégré à l’international». Il est toutefois justifié d’imposer des règles plus strictes à l’UBS.

Le PS, quant à lui, parle d'une exigence de couverture à 100% du capital des filiales étrangères «nécessaire» et «justifiée». Cela ne suffirait toutefois «de loin» pas à maîtriser le risque de concentration que représente la nouvelle UBS pour l'économie suisse. D'autres mesures telles que des structures de groupe transparentes, un renforcement de la surveillance des marchés financiers et une compensation de fait de la garantie de l'Etat, sont nécessaires selon lui.

La couverture intégrale est aussi saluée par les Vert-e-s. «Il s'agit d'une première étape importante», note Sophie Michaud Gigon, conseillère nationale vaudoise, citée dans un communiqué. Mais pour garantir une réglementation efficace, il est «urgent de prendre d'autres mesures», estime-t-elle. Des amendes dissuasives, une définition claire des responsabilités des dirigeants et une compensation financière pour les contribuables au titre de la garantie de l'Etat.

Interrogé mercredi par Keystone-ATS, le président du Centre, Philipp Matthias Bregy, a indiqué que la proposition du Conseil fédéral allait «dans la bonne direction». «La Suisse a besoin de règles plus strictes sur les fonds propres», indique Philipp Matthias Bregy, président du Centre à Keystone-ATS.

Le Centre ne se prononce pas encore sur un pourcentage précis pour couvrir des activités des banques à l’étranger. Le parti salut également la décision du gouvernement de renoncer à exiger une couverture intégrale des créances fiscales latentes et des logiciels avec des fonds propres.

Mercredi en fin d'après-midi, l'UDC n'avait pas encore pris position. «La mesure est disproportionnée et affaiblit la place financière suisse face à la concurrence mondiale», écrivait le parti lors de la procédure de consultation en janvier dernier.

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