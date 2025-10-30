Les prix de l'immobilier résidentiel ont continué d'augmenter au troisième trimestre, tirés vers le haut par les maisons individuelles. Selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS), les appartements en propriété ont vu leur coût stagner.

Sur un an, les prix de l'immobilier résidentiel ont bondi de 5,2% au troisième trimestre (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'indice suisse des prix de l'immobilier résidentiel (Impi) a grappillé 0,8% par rapport au trimestre précédent, se fixant à 124,3 points, indique jeudi l'OFS. En variation annuelle, un bond de 5,2% est calculé par les statisticiens fédéraux.

Du côté des maisons individuelles, l'augmentation atteint 1,5% sur trois mois et 5,2% en rythme annuel, pour un indice à 125,1 points. Les prix dans cette catégorie ont progressé le plus dans les communes intermédiaires (+3,7%), alors qu'ils ont diminué le plus dans les communes urbaines d'une grande agglomération (-0,8%), précise le communiqué.

En comparaison au deuxième partiel, la hausse est minime (+0,1%) pour les appartements. Elle atteint cependant 5,4% sur un an. Le sous-indice affiche 123,7 points. La plus forte progression est enregistrée dans les communes urbaines d'une petite agglomération ou en dehors de celles-ci (+1,3%), alors que l'OFS a constaté la baisse la plus marquée, de 0,9%, dans une grande agglomération.