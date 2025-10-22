  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Royaume-Uni L’inflation reste élevée un mois avant le budget

ATS

22.10.2025 - 09:26

L'inflation est restée stable en septembre au Royaume-Uni, à 3,8% sur un an, a annoncé mercredi l'Office national des statistiques (ONS), mais à un niveau toujours élevé qui maintient la pression sur le gouvernement travailliste à l'approche d'un budget à haut risque.

La ministre des Finances britannique Rachel Reeves se dit "déterminée" à soutenir ceux "qui ont du mal à faire face à la hausse des factures et au coût de la vie". (archive)
La ministre des Finances britannique Rachel Reeves se dit "déterminée" à soutenir ceux "qui ont du mal à faire face à la hausse des factures et au coût de la vie". (archive)
ATS

Keystone-SDA

22.10.2025, 09:26

22.10.2025, 10:01

«Je ne suis pas satisfaite de ces chiffres», a concédé dans un communiqué la ministre des Finances Rachel Reeves, qui doit présenter le 26 novembre la feuille de route gouvernementale pour 2026-2027. Elle se dit «déterminée» à soutenir ceux «qui ont du mal à faire face à la hausse des factures et au coût de la vie».

Les Britanniques spéculent depuis des mois sur de possibles hausses d'impôts lors de la présentation de ce budget, devenues quasi inévitables avec la combinaison de cette forte inflation, d'une croissance atone et d'un déficit qui se creuse.

Au plus bas dans les sondages et contesté jusque dans son camp, le Premier ministre Keir Starmer joue lui aussi très gros avec cette échéance majeure, au moment où le parti d'extrême droite Reform UK caracole en tête des intentions de vote.

Hausses d'impôts

L'inflation en septembre ressort en dessous des prévisions des analystes, qui anticipaient 4%, un signe jugé encourageant. Mais elle reste à un niveau bien supérieur aux 2,2% enregistrés dans la zone euro et à la cible de 2% de la banque centrale britannique, la Banque d'Angleterre.

Les pressions à la hausse des prix, venues de ceux de l'essence et des billets d'avion, ont été compensées «par des prix plus faibles pour toute une gamme d'achats récréatifs et culturels», selon Grant Fitzner de l'ONS. «Le coût des aliments et des boissons non alcoolisées a également diminué pour la première fois depuis mai de l'an dernier», a-t-il souligné.

Une inflation élevée freine la consommation et l'investissement. Elle contraint aussi la Banque d'Angleterre à maintenir ses taux d'intérêt à 4%, ce qui pèse sur le coût de la dette du Royaume-Uni.

Elle fait grimper automatiquement les prestations sociales, donc les dépenses publiques. En revanche, les recettes fiscales ne progressent pas assez pour compenser.

Conséquence: Mme Reeves devra presque certainement réduire les dépenses ou augmenter les impôts pour tenir sa promesse d'assainir les finances publiques, des options qu'elle n'a pas exclues dans ses récentes déclarations.

Brexit

Mais des mesures similaires mises en oeuvre cette année ont déjà coûté cher en popularité au gouvernement.

La hausse des cotisations patronales a entraîné des coûts supplémentaires pour les entreprises, qui se «sont finalement répercutés sur les consommateurs», a souligné Lindsay James, de Quilter Investors. Cette analyste appelle Mme Reeves à ne pas «ajouter une pression inflationniste supplémentaire lors du prochain budget».

La chancelière de l'Echiquier, titre officiel de la ministre, a récemment imputé au Brexit une partie des difficultés économiques du pays, une rhétorique inédite que les travaillistes s'étaient jusqu'à présent refusés à employer.

Motif d'espoir pour l'exécutif, ce niveau d'inflation n'est pas une surprise: il était prévu par la Banque d'Angleterre, qui anticipe désormais un retour très progressif vers sa cible de 2%, considérée comme bonne pour l'économie.

«Une dernière baisse reste possible en décembre», a estimé Yael Selfin, économiste en chef pour KPMG, «d'autant plus que les décideurs politiques auront une vision plus claire (...) après la présentation du budget et que le marché du travail devrait continuer à se détendre».

Les plus lus

Au Portugal, un paradis côtier accaparé par les plus fortunés !
«Je ne veux pas de perte de temps» - Donald Trump fulmine !
Le changement d'heure a des conséquences insoupçonnées
Situation frustrante : Emmanuel Macron au coeur d’un imbroglio
«Un mélange de mesquinerie et de cynisme» - Congédié, Valls sort la sulfateuse
«Il y a des menaces» - Nicolas Sarkozy très protégé en prison