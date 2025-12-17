  1. Clients Privés
Transport aérien Liquidée, la société SAirGroup a été radiée du registre du commerce

ATS

17.12.2025 - 08:03

Plus de 24 ans après la faillite de Swissair, SAirGroup, la société holding chapeautant l'ensemble des activités du groupe de transports aériens a été radiée du registre du commerce. La radiation fait suite à l'achèvement de la procédure de liquidation.

Avant la faillite du groupe Swissair, la holding SAirGroup regroupait plusieurs unités, dont SAirLines, laquelle était constituée du coeur de métier de l'entreprise avec les compagnie aériennes Swissair, Crossair et Balair (archives).
17.12.2025, 08:03

17.12.2025, 08:25

La radiation est intervenue vendredi dernier, indique mercredi une communication de la Feuille officielle suisse du commerce (Fosc).

Avant la faillite du groupe Swissair, la holding SAirGroup regroupait plusieurs unités, dont SAirLines, laquelle était constituée du coeur de métier de l'entreprise avec les compagnie aériennes Swissair, Crossair et Balair, ainsi que la société de location d'avions Flightlease et les participations détenues dans plusieurs transporteurs européens, dont le belge Sabena, le polonais LOT, les français AOM, Air Liberté et Air Littoral, ainsi que l'allemande LTU et la portugaise TAP, entre autres.

Outre Swissair, la déconfiture du groupe a entraîné plusieurs compagnies européennes. Les françaises AOM, Air Liberté et Air Littoral, ainsi que l'allemande LTU, déjà en difficultés lors de leur acquisition par SAirGroup, n'existent plus. Idem pour Sabena, dont SAirGroup détenait 49,5%. La polonaise LOT – qui n'était pas en difficultés au moment de son rachat – a survécu, aidée par l'Etat et la portugaise TAP vole encore.

SAirGroup intégrait en outre SAirServices, entité recensant en son sein la société d'assistance au sol Swissport, celle d'entretien et de maintenance d'avions SR Technics, ainsi que les entreprises d'informatique Atraxis et d'immobilier AviReal.

Troisième firme de la holding, SAirLogistics réunissait pour sa part la société d'assistance au sol pour le fret aérien Swisscargo, elle-même formée de Cargolic et Jet Logistics. SAirRelations formait la 4e entité du groupe et comprenait la chaîne d'hôtels Swissôtel, présente notamment à Atlanta, Boston, Chicago, New York, Washington, Toronto, Lima, Quito, Amsterdam, Bâle, Bruxelles, Düsseldorf, Genève, Zurich, Pékin et Bangkok, entre autres.

SAirRelations contrôlait également les spécialistes de restauration de bord Gate Gourmet et Rail Gourmet, celui du commerce de détail hors taxes Nuance et l'entreprise de restauration Restorama.

Parmi les anciennes émanations du groupe Swissair plusieurs sont toujours en activité, dont Swissport, SR Technics et Gategroup.

La liquidation de SairGroup est intervenue l'an dernier avec à la clef un résultat net de liquidation pouvant être distribué aux créanciers de 2,8 milliards de francs. Les coûts de la procédure qui aura duré près de vingt ans se sont élevés à 220 millions.

Le 2 octobre 2001, les avions de la compagnie nationale Swissair avaient été cloués au sol, la société n'étant plus en mesure d'honorer ses factures. Après une perte de 1,8 milliard de dollars en 2000, qui a amputé ses réserves en capital, le groupe, surendetté, avait besoin d'une aide d'urgence. Malgré un soutien du Conseil fédéral, la compagnie ne s'est pas remise et a disparu au profit d'une nouvelle entité, Swiss International Airlines ("Swiss"), qui appartient depuis 2005 au groupe allemand Lufthansa.

