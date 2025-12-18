  1. Clients Privés
LNM Le président du conseil d'administration se retire

ATS

18.12.2025 - 16:22

Le président du conseil d'administration de la LNM, société de navigation des Trois-Lacs, ne sollicite pas de nouveau mandat à partir de 2026. Nicolas Gigandet estime avoir rempli son rôle et qu'il est nécessaire qu’une autre personne guide à l'avenir la compagnie, en proie notamment à des difficultés financières.

Nicolas Gigandet avait été nommé en 2024 en tant que président de la LNM (archives).
Nicolas Gigandet avait été nommé en 2024 en tant que président de la LNM (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.12.2025, 16:22

18.12.2025, 16:37

«La décision a été prise en accord avec le conseil d’administration et les actionnaires majoritaires de la compagnie, les cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg», a indiqué jeudi la LNM. Nommé en 2024 en tant que président, Nicolas Gigandet a oeuvré, «dans un contexte exigeant, à renforcer la gouvernance et à clarifier la situation financière et technique de la LNM».

La société est à l’aube de décisions majeures touchant à son avenir. D’entente avec l’ensemble des parties, Nicolas Gigandet estime «nécessaire qu’une autre personne guide le conseil d’administration dans ses choix», peut-on lire dans le communiqué.

Analyse externe demandée

Les trois cantons commanditaires ont demandé fin octobre un rapport externe qui porte sur les ressources humaines et le modèle d'affaire de l'entreprise. La RTS et Arcinfo avaient révélé que la situation de la compagnie, déjà problématique depuis le début de l'année, s'était aggravée aussi bien au niveau de la gestion humaine que de l'état de la flotte.

L'enquête des médias pointait la gestion qualifiée d'autoritaire du directeur, Peter Voets, en poste depuis le début d'année. Le conseil d'administration avait expliqué début novembre maintenir sa confiance envers le directeur.

L'organe avait fait savoir que la situation financière de la LNM ainsi que l’état de sa flotte étaient particulièrement préoccupants. Le conseil demandait un engagement renforcé des cantons partenaires pour assurer durablement l'exploitation et les rénovations nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de la flotte.

