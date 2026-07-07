Les groupes d'armement allemand Rheinmetall et américain Lockheed Martin ont signé mardi un accord en vue de produire en Allemagne des missiles tactiques ATACMS destinés aux forces armées de l'Otan et des pays européens alliés.

Les deux groupes prévoit la création d'une coentreprise destinée à produire les missiles sur le site de Rheinmetall à Unterlüss, dans le Land de Basse-Saxe. (image d'illustration).

Les deux industriels ont paraphé une déclaration d'intention en marge du sommet de l'Otan à Ankara, prévoyant la création d'une coentreprise destinée à produire les missiles sur le site de Rheinmetall à Unterlüss, dans le Land de Basse-Saxe.

S'il est mené à bien, le projet aboutirait à la première usine de production de missiles guidés ATACMS en dehors des États-Unis. Le projet bénéficie du soutien des gouvernements allemand et américain, ont précisé les entreprises.

«Avec nos partenaires de Lockheed Martin, nous créons désormais en Allemagne la base industrielle nécessaire à des systèmes de défense modernes très demandés par les armées européennes», a déclaré le président du directoire de Rheinmetall, Armin Papperger, dans un communiqué.

Son homologue pour l'Europe chez Lockheed Martin, Dennis Goege, a qualifié l'initiative de «signal fort pour l'industrie européenne de défense et la résilience de l'Otan».

Dès 2027

Le missile sol-sol ATACMS, qui peut frapper jusqu'à 300 kilomètres, a été livré par Washington à l'Ukraine depuis 2023 et a aussi servi lors du récent conflit impliquant l'Iran.

Le site d'Unterlüss, l'un des plus importants de Rheinmetall avec environ 4.000 salariés, produit déjà des systèmes d'armes, des munitions et des véhicules chenillés. Une usine de moteurs-fusées y est en voie d'achèvement et doit commencer sa production en 2027.

Lockheed Martin prévoit de maintenir sa ligne de production actuelle à Camden, dans l'Arkansas, jusqu'à l'achèvement du transfert industriel vers l'Europe.