Logitech a poursuivi sa croissance durant l'exercice décalé 2025/26. Etoffant ses ventes, le fabricant valdo-californien de périphériques et accessoires informatiques a vu son bénéfice net bondir de 12,6% sur un an à 711,19 millions de dollars.

Sur l'exercice 2025/26, clos fin mars, Logitech a dégagé un chiffre d'affaires de 4,84 milliards de dollars, 6% de plus qu'un an auparavant (archives). ATS

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Sur l'exercice sous revue, clos fin mars, Logitech a dégagé un chiffre d'affaires de 4,84 milliards de dollars, 6% de plus qu'un an auparavant, a annoncé mardi l'entreprise. A taux de change constants, la croissance des ventes s'est inscrite à 4%.

En matière de rentabilité, le résultat d'exploitation calculé conformément à la norme comptable Gaap s'est hissé à 775,19 millions de dollars, soit un bond de 18%. Outre la hausse des ventes, la performance illustre des charges sous contrôle, celles-ci passant en l'espace d'un an de 1,31 à 1,32 milliard. Selon la comptabilité propre à Logitech (non-Gaap), le bénéfice opérationnel a atteint 910,7 millions, également en progression de 18%.

Le bénéfice net par action, indicateur très suivi aux Etats-Unis, s'est affiché à 4,80 dollars (Gaap), décollant de 16% sur un an.

«Approche offensive»

Citée dans le communiqué, la directrice générale, Hanneke Faber, a salué d'"excellents résultats», reflets d'une stratégie et de principes opérationnels basés sur «une approche offensive, la maîtrise des coûts et l'agilité». «Les progrès rapides de l'IA font de cette période un moment unique pour innover et investir dans un avenir où le travail et les loisirs prendront une forme différente» a-t-elle estimé.

Sur le seul 4e trimestre de l'exercice écoulé, Logitech a fait état d'un chiffre d'affaires de 1,09 milliard de dollars, en hausse de 7% par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Hors effets de change, la progression s'est fixée à 3%.

Le résultat opérationnel a augmenté à un rythme encore plus soutenu, soit de 28% à 136 millions de dollars (Gaap). En termes non-Gaap, il a gagné 25% à 167 millions. Le bénéfice par action (Gaap) s'est monté à 0,98 dollar, en hausse de 2% et à 1,13 dollar (non-Gaap) (+22%).

Hausse au 1er trimestre

Les données du 4e trimestre se sont révélées supérieures aux attentes moyennes des analystes. Sondés par l'agence AWP, les experts avaient misé sur un chiffre d'affaires de 1,08 milliard, un résultat d'exploitation Gaap de 133 millions et 164 millions hors norme Gaap.

Dans son communiqué de mardi soir, Logitech, fidèle à son habitude, ne présente pas de prévision pour l'exercice 2026/27, mais donne des indications pour le 1er trimestre. Le groupe anticipe des ventes entre 1,19 et 1,21 milliard de dollars, en hausse de 4 à 6% sur un an. Le résultat opérationnel non-Gaap devrait se situer entre 195 et 215 millions.