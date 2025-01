Le fabricant de périphériques électroniques Logitech a enregistré des recettes de 1,34 milliard de dollars au 3ème trimestre de son exercice décalé 2024/25 (clos à fin décembre), une période importante avec les fêtes de Noël et fin d'année. L'Ebit non Gaap s'est inscrit à 226 millions de dollars. Dans son communiqué de mardi soir, le valdo-californien a une nouvelle fois relevé ses prévisions pour l'exercice en cours.

Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires en hausse de 4,5%-6,4% pour l'exercice 2024/25.

Le chiffre d'affaires a dépassé les attentes des analystes du consensus AWP, qui était fixé à 1,23 milliard de dollars. L'Ebit non Gaap est lui légèrement inférieur aux attentes (228,8 millions de dollars). Le résultat net non Gaap s'est inscrit à 241,5 millions de dollars et le bénéfice net à 200,1 millions. Les analystes attendaient respectivement 209,2 millions et 175,9 millions. La marge brute non Gaap se monte à 43,2% alors que le consensus était à 42,4%.

Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires en hausse de 4,5%-6,4% pour l'exercice 2024/25 et un Ebit non Gaap de 775-770 millions de dollars contre une progression de respectivement 2%-4% pour le chiffre d'affaires et un Ebit non Gaap de 720-750 millions auparavant.

