L'incertitude liée aux droits de douane annoncés par les Etats-Unis reste élevée pour Logitech. (archive) ATS

Malgré le chaos des droits de douane américains, le fabricant d'accessoires informatiques vaudois Logitech est parvenu à améliorer chiffre d'affaires et rentabilité au premier trimestre de son exercice décalé 2025-2026.

Keystone-SDA ATS

Entre avril et fin juin, le groupe lausannois a vu ses recettes monter de 5,5% sur un an à 1,15 milliard de dollars, a-t-il annoncé mardi soir. A taux de change constants, la progression est également de 5%.

Le résultat d'exploitation (non-GAAP) a augmenté de 10,6% à 201,8 millions, soit une marge de 42,1% en recul de 1,2 point. Le bénéfice net (non-GAAP) a quant à lui progressé de 7,8% à 188,2 millions.

Ces chiffres clés sont meilleurs que les prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP, qui attendaient notamment un chiffre d'affaires de 1,12 milliard. Le groupe tablait, lui, au premier trimestre sur des ventes entre 1,1 et 1,15 milliard. Le résultat opérationnel non-GAAP devait se situer entre 155 et 185 millions, selon les projections de la direction.

Pour le deuxième trimestre en cours, l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 1,15 à 1,19 milliard, en hausse de 3-7% en dollars et de 1-5% hors effets des devises. Le résultat opérationnel non-GAAP devrait se situer entre 180 et 200 millions. Logitech n'a pas formulé de prévision pour l'exercice complet 2025-26.

Des marchés robustes

«Nos marchés et nos clients restent assez résilients», a déclaré mercredi la directrice générale Hanneke Faber dans une interview à l'agence AWP. L'activité auprès de la clientèle privée connaît une croissance très forte en Chine et solide aux Etats-Unis et en Europe. L'activité auprès des professionnels connaît également un développement solide outre-Atlantique mais mitigé en Europe, tandis que la demande sur le marché asiatique continue d'augmenter. Cela s'est également manifesté au début du deuxième trimestre.

L'incertitude liée aux droits de douane annoncés par les Etats-Unis reste élevée. «Nous n'avons aucune certitude quant aux tarifs applicables aux marchés sur lesquels nous produisons», a relevé Mme Faber. La stratégie doit donc être constamment adaptée.

L'objectif de rationaliser la chaîne d'approvisionnement d'ici la fin de l'année reste en place. Concrètement, la part des biens produits en Chine pour le marché américain devrait chuter de 40 à 10%. Selon la patronne néerlandaise, la délocalisation des lignes de production vers le Vietnam, Taiwan, la Thaïlande, la Malaisie et le Mexique est «bien engagée».

Les analystes anticipaient une réaction positive du marché, étant donné que le groupe a présenté des résultats supérieurs aux attentes. «Les résultats sont excellents, d'autant plus que les ventes sur le continent américain ont été freinées par les négociations tarifaires avec les grands clients, ce qui a entraîné des ruptures de stock pour certains produits au premier trimestre», a estimé l'analyste Lucas Glemser de Berenberg. Ce dernier a également salué «la forte maîtrise des coûts qui a permis de réduire les dépenses d'exploitation».

A la Bourse suisse, l'action Logitech a joué au yoyo en matinée. Vers 12h00, le titre repartait en hausse de 2,5% à 77,54 francs, dans un SMI en légère progression de 0,2%.