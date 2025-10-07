  1. Clients Privés
Commerce mondial L’OMC plus optimiste prévoit une embellie de 2,4%

ATS

7.10.2025 - 15:05

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) voit désormais un commerce mondial plus favorable pour cette année. Au lieu des 0,9% de croissance anticipés en août, le chiffre passe à 2,4%. La prévision pour 2026 tombe elle de 1,8 à 0,5%, a dit mardi l'institution à Genève.

La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) Ngozi Okonjo-Iweala est inquiète pour la situation l'année prochaine du commerce mondial.
La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) Ngozi Okonjo-Iweala est inquiète pour la situation l'année prochaine du commerce mondial.
ATS

Keystone-SDA

07.10.2025, 15:05

07.10.2025, 15:11

Le volume du commerce des marchandises a dépassé les attentes sur les six premiers mois de cette année, porté par celles qui sont liées à l'intelligence artificielle (IA), a fait remarquer mardi l'organisation à Genève. Les semi-conducteurs ou le matériel nécessaire aux nouvelles technologies ont vu des avancées.

La directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala salue la «réponse modérée» aux tarifs douaniers supplémentaires. Ajoutée à l'IA et à l'augmentation du commerce entre pays émergents, la situation «a contribué à atténuer les revers commerciaux en 2025», affirme-t-elle.

Elle attribue aussi cette amélioration à la stabilité du système multilatéral du commerce mondial. Mais, alors que l'OMC n'arrive toujours pas à se réformer, elle demande aux Etats d'oeuvrer pour les populations.

