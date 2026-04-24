  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Novartis L’OMS adoube l'antipaludéen pédiatrique Coartem Baby

ATS

24.4.2026 - 09:36

Le laboratoire Novartis se félicite de la préqualification par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de son antipaludéen Coartem Baby, destiné aux nouveau-nés et aux nourrissons.

Le traitement devrait être disponible sur une base non lucrative dans les zones ou la malaria constitue une maladie endémique (archives).
Le traitement devrait être disponible sur une base non lucrative dans les zones ou la malaria constitue une maladie endémique (archives).
ATS

Keystone-SDA

24.04.2026, 09:36

24.04.2026, 10:25

L'opération ouvre la voie à une acquisition du traitement par l'Organisation des Nations-Unies (ONU), entre autres institutions, sur la base de financements par des donneurs publics et privés.

La multinationale promet dans son communiqué vendredi de rendre ce traitement disponible sur une base non lucrative dans les zones ou la malaria constitue une maladie endémique.

Le Coartem Baby (artéméther-luméfantrine), également commercialisé sous l'appellation Riamet Baby, est le fruit d'une collaboration entre Novartis et l'initiative meyrinoise Medicines for Malaria Ventures (MVV), alimentée par la Confédération, la Gates Foundation ou encore Unitaid, entre autres.

Novartis avait revendiqué le succès du développement de ce traitement infantile en avril 2024. Le Coartem est officiellement autorisé en Suisse depuis juillet 20025.

Les plus lus

«Nous avons brûlé les organes génitaux et les fesses de victimes»
L'Espagne ciblée ? Trump ouvre plusieurs fronts et fait monter la tension
Le possible sauvetage par Trump d’une compagnie aérienne fait scandale !
Cinq choses à savoir sur Tchernobyl, 40 ans après le désastre
Des images choc de Diego Maradona mort dévoilées
Vol annulé faute de kérosène : qui vous remboursera vos vacances?