Le gouvernement britannique a annoncé dimanche qu'il se porterait garant du constructeur automobile Jaguar Land Rover à hauteur d'1,5 milliard de livres pour lui permettre de débloquer des fonds et se remettre d'une récente cyberattaque.

General view of the Jaguar Land Rover Halewood Operations Plant, Halewood, Liverpool, England, Feb. 3, 2011. (Dave Thompson/PA via AP) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le groupe a dit le 2 septembre avoir été victime de pirates informatiques, entraînant la suspension de la production dans ses usines au Royaume-Uni. Jeudi, il a expliqué que si ses systèmes informatiques étaient à présent partiellement rétablis, la production resterait à l'arrêt au moins jusqu'au 1er octobre.

Londres a ainsi annoncé une aide au constructeur par le biais d'une garantie de prêt, qui doit permettre «de débloquer jusqu'à 1,5 milliard de livres (1,7 milliard d'euros) pour apporter de la certitude à sa chaîne d'approvisionnement». Cela signifie qu'une agence de crédit gouvernementale couvrira les arrières du groupe sur un prêt commercial contracté auprès d'une banque.

Selon le ministre du Commerce Peter Kyle, cet appui doit permettre de «protéger des emplois qualifiés», alors que la cyberattaque a généré des retards de paiements au détriment des fournisseurs de JLR. Selon les syndicats, certains risquaient la faillite.

Les pirates informatiques s'en prennent de plus en plus aux marques de luxe et aux vendeurs au détail. Au Royaume-Uni, les chaînes de magasin Marks and Spencer, Harrods et Co-op ont fait partie des cibles.