Industrie pharma Lonza fait part d'une solide performance au 3e trimestre

ATS

23.10.2025 - 09:50

Dévoilant jeudi son point de situation qualitatif sur ses affaires du 3e trimestre, Lonza fait état d'une solide performance pour son activité principale de sous-traitance pharmaceutique.

L'industriel bâlois établi dans le bas du Haut-Valais livre jeudi un autosatisfecit pour sa performance trimestriel. (archive)
L'industriel bâlois établi dans le bas du Haut-Valais livre jeudi un autosatisfecit pour sa performance trimestriel. (archive)
ATS

Keystone-SDA

23.10.2025, 09:50

23.10.2025, 09:54

Le secteur de l'encapsulage et des ingrédients de santé, que le groupe rhénan veut céder, a lui progressé et renoué avec la croissance.

Sur la période sous revue, Lonza estime avoir réalisé des progrès dans la préparation de sa sortie des activités d'encapsulage et des ingrédients de santé, note l'entreprise. L'évolution favorable du segment au cours des derniers mois n'a pas été affectée par ces préparatifs.

Quant à l'activité de base de sous-traitance pharmaceutique (CDMO), celle-ci se trouve en bonne voie pour réaliser un chiffre d'affaires plus élevé au second semestre qu'au premier et une progression de son excédent brut d'exploitation de base (Ebitda core). De ce fait, le groupe confirme les prévisions pour l'ensemble de l'année, lesquelles avaient été revues à la hausse lors de la publication des résultats semestriels.

La croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant est ainsi attendue entre 20 et 21%, la marge Ebitda core devant se fixer entre 30 et 31%. Le site californien de Vacaville, repris au géant pharmaceutique Roche, devrait contribuer à hauteur d'environ un demi-milliard de francs aux revenus.

En supposant que les taux au comptant début octobre 2025 prévaudront pour le reste de l'année, Lonza réitère une prévision d'impact négatif des taux de change d'environ -2,5 à -3,5% sur les ventes et l'Ebtida de base, principalement attribuable à l'affaiblissement du dollar américain. Les marges seront peu affectées, grâce à une couverture naturelle robuste et au programme de couverture financière de Lonza.

