Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza ne table pas sur des effets substantiels sur ses finances, après la dernière salve d'annonces du président américain Donald Trump sur des droits de douane pour ce secteur.

La tour Lonza à Bâle, mardi 26 octobre 2021. La photo a été prise depuis le dix-huitième étage de la Banque des règlements internationaux (BRI). (KEYSTONE/Georgios Kefalas) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Nous ne nous attendons pas à des effets financiers importants sur nos résultats 2025, suite aux changements prévus dans la politique commerciale américaine», a indiqué vendredi une porte-parole de Lonza à l'agence AWP, ajoutant attendre des détails supplémentaires suite aux récentes annonces du locataire de la Maison-Blanche.

Le groupe bâlois a souligné investir 500 millions de francs dans l'extension du site de Vacaville en Californie et construire une usine de 130'000 m2 pour un client à Portsmouth au New Hampshire.

Donald Trump a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi de nouveaux droits de douane sur les médicaments, notamment. «Nous appliquerons une taxe de 100% sur tout produit pharmaceutique de marque ou breveté, sauf si une entreprise CONSTRUIT son usine pharmaceutique en Amérique», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social. L'entrée en vigueur de ces nouvelles taxes est imminente, soit pour ce mercredi 1er octobre.