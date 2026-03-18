Leader mondial de la sous-traitance pharmaceutique, biotechnologique et chimique, Lonza va délocaliser une quarantaine d'emplois, dont certains de Viège (VS) à Hyderabad (Inde) pour fin 2026. L'information a été transmise aux collaborateurs concernés et aux syndicats.

Lonza a confirmé, mercredi, sa volonté de délocaliser une partie de ses 4500 employés du site de Viège à Hyderabad, en Inde (archives). ATS

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«Lonza étend son modèle de services centralisés, qui couvre actuellement la finance, les ressources humaines, l’informatique et les achats, afin de prendre en charge des fonctions supplémentaires telles que (le contrôle) qualité, la chaîne d’approvisionnement et le marketing», précise le service de presse de Lonza, sollicité mercredi par Keystone-ATS.

«Les employés touchés par cette restructuration ne sont pas au bénéfice d'une convention collective de travail, mais de contrats individuels», précise Barbara Lanthemann, la secrétaire syndicale Industrie chez Unia Valais, interrogée mercredi par Keystone-ATS.

Chiffres précis non communiqués

«Certaines activités et fonctions seront progressivement transférées vers nos centres à bas coûts (CBC), y compris quelques postes fonctionnels actuellement basés à Viège», précise la multinationale basée à Bâle, se refusant à citer des chiffres.Le nombre d'une quarantaine de délocalisations a été confirmé à Keystone-ATS, tant par le syndicat Unia que par l'Etat du Valais, sans que le nombre de salariés du site de Viège n'ait été communiqué par l'entreprise.

«La création d’un nouveau centre de compétences à Hyderabad», après ceux de Manchester et de San José (Costa Rica), «permettra d’accroître la productivité, de renforcer nos méthodes de travail à l’échelle mondiale et d’élargir l’accès au vaste vivier de talents indien. Cette initiative stratégique créera des capacités évolutives et pérennes, tout en permettant à nos fonctions centrales de soutenir les objectifs financiers et de croissance à court et à long terme de notre activité mondiale», résume la société.

Bienvenue à «Cyberabad»

Le choix de s'installer en Inde ne doit rien au hasard. Hyderabad est considérée comme un pôle mondial dans les domaines de l'informatique et des technologies – au point d'être surnommée «Cyberabad».

La mégalopole de plus de 10 millions d'habitants est considérée comme un site majeur pour le développement de logiciels, l'intelligence artificielle (IA), l'industrie pharmaceutique et la biotechnologie. Des géants de la tech comme Microsoft, Google et Amazon y ont réalisé de très importants investissements ces dernières années.

Solutions internes en discussion

Les employés qui ne souhaiteraient pas quitter le Valais pour l'Inde devraient se voir offrir une possibilité de poursuivre leurs activités professionnelles à Viège. «Lonza s'engage, dans la mesure du possible, à trouver des solutions internes pour les employés concernés à Viège et dans d'autres sites», a encore indiqué l'entreprise.

«Cette initiative (Projet Orbit) vise à garantir le soutien fonctionnel évolutif et pérenne nécessaire à une croissance continue de nos effectifs sur nos principaux sites et marchés, notamment dans les domaines de la production, de la fabrication et des fonctions opérationnelles et commerciales associées», conclut Lonza.

La firme bâloise compte quelque 4500 collaborateurs à Viège, dont environ 1500 dans la production. «Ce secteur n'est pas touché par cette délocalisation», conclut Barbara Lanthemann.