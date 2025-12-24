  1. Clients Privés
Mouvement d’ampleur L'or dépasse 4500 dollars l'once pour la première fois

ATS

24.12.2025 - 02:40

L'or a atteint un nouveau record mercredi en dépassant 4500 dollars l'once pour la première fois. Le marché est propulsé par le risque géopolitique entre les Etats-Unis et le Venezuela et des perspectives de baisses de taux de la banque centrale américaine.

Le prix de l'or a grimpé de plus de 70% depuis le début 2025.
Le prix de l'or a grimpé de plus de 70% depuis le début 2025.
ATS

Keystone-SDA

24.12.2025, 02:40

24.12.2025, 07:18

Le métal jaune, valeur refuge par excellence, a grimpé jusqu'à 4519,78 dollars les 31,1 grammes, son prix ayant bondi de plus de 70% depuis le début de l'année 2025.

Cette nouvelle hausse s'inscrit dans une appréciation plus générale des cours des métaux: l'argent et le cuivre ont aussi touché de nouveaux sommets mardi, tandis que le platine enregistrait son plus haut depuis mai 2008.

Ces mouvements d'ampleur s'expliquent en partie par l'aggravation des risques géopolitiques entre Washington et Caracas, le président américain Donald Trump ayant affirmé lundi qu'il serait «sage» pour son homologue vénézuélien, Nicolás Maduro, de quitter le pouvoir.

En parallèle, les investisseurs anticipent de nouvelles baisses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) en 2026, après des données récentes traduisant un affaiblissement du marché du travail américain et un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis.

«Le statu quo actuel est intolérable». Trump «n'exclut pas» une guerre avec le Venezuela

«Le statu quo actuel est intolérable»Trump «n'exclut pas» une guerre avec le Venezuela

