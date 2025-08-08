  1. Clients Privés
Droits de douane L’or, possiblement taxé, s'envole à New York

ATS

8.8.2025 - 12:31

Le cours de l'or a atteint un nouveau record vendredi à New York après des informations de presse selon lesquelles les Etats-Unis imposeront désormais des droits de douane sur certains lingots.

Les États-Unis pourraient désormais taxer les importations de lingots d'or d'un kilo et ceux de 100 onces. (archive)
Les États-Unis pourraient désormais taxer les importations de lingots d'or d'un kilo et ceux de 100 onces. (archive)
ATS

Keystone-SDA

08.08.2025, 12:31

08.08.2025, 13:45

Les États-Unis pourraient désormais taxer les importations de lingots d'or d'un kilo et ceux de 100 onces, les formats négociés à New York, d'après un article du Financial Times jeudi, qui donne comme source un document de l'administration américaine.

Dans la foulée de sa publication, le prix de l'or sur la bourse des matières premières de New York, le Comex, a atteint un sommet de 3534,10 dollars l'once (31,1 g).

Le marché affiche «son choc et sa confusion» devant cette nouvelle inattendue, explique à l'AFP Han Tan, analyste chez Nemo.Money.

Vers 11H30, l'once d'or évoluait à 3488,80 dollars à New York. Mais son équivalent négocié à Londres s'affichait à 3400,65 dollars, à plus de 100 dollars de son record historique enregistré en avril.

La demande en or – et avec elle son cours – avait déjà explosé plus tôt cette année outre-Atlantique, les acheteurs américains cherchant à accumuler des stocks en prévisions d'éventuelles surtaxes sur le métal précieux, jusqu'à présent épargné par l'offensive douanière de Donald Trump. Ces «provisions restent élevées», précise Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Pour la Suisse, haut lieu du raffinage d'or, il s'agit d'un nouveau coup dur, alors que le pays alpin s'est vu infliger jeudi de lourdes surtaxes de 39% sur ses produits importés aux Etats-Unis.

La Suisse «sert souvent de plaque tournante du raffinage entre le marché londonien, qui se négocie généralement en lingots de 400 onces (12,44 kg), et les tailles plus petites, principalement échangées et acceptées sur le marché américain», précise Ole Hansen, analyste de Saxo Bank.

«Au cours de l'année écoulée, la Suisse a expédié pour 61,5 milliards de dollars d'or outre-Atlantique», dont «deux cinquièmes transitent par les États-Unis», souligne M. Innes. Elle «risque désormais une gifle de 24 milliards de dollars» de surtaxes.

