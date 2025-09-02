  1. Clients Privés
Seuil historique L'or s'envole sur des espoirs de baisse des taux par la Fed

ATS

2.9.2025 - 13:33

Le cour de l'or repartait de plus belle mardi matin, franchissant son précédent seuil historique d'avril autour de 3500 dollars, porté par l'espoir de voir la Réserve fédérale américaine (Fed) abaisser prochainement ses taux directeurs et un affaiblissement du dollar.

Le prix de l'or a également été soutenu par sa qualité de valeur refuge, alors que le président américain Donald Trump attaque l'indépendance de la banque centrale américaine et face aux incertitudes sur les droits de douane, ont ajouté les analystes de Trading Economics.
ATS

Keystone-SDA

02.09.2025, 13:33

02.09.2025, 13:48

Après avoir atteint dans la nuit de lundi à mardi un pic historique à 3508,41 dollars l'once, le métal jaune calmait quelque peu ses ardeurs et se négociait mardi vers 09h25 à 3482,13 dollars. Sur un mois, le prix du métal précieux a pris 3,6% et sur un an 40,2%.

L'once d'argent bénéficiait aussi de l'intérêt accru des investisseurs, Coté à 40,69 dollars, le cours de l'argent a bondi de 9% sur un mois et de 45,4% sur un an.

«Les chiffres de l'inflation américaine publiés la semaine dernière ont renforcé les attentes d'un assouplissement monétaire», ont souligné les analystes de Trading Economics dans un commentaire. Les prix à la consommation sont en effet restés stables à 2,6% sur un an en juillet aux Etats-Unis, selon l'indice PCE publié vendredi.

Selon Trading Economics, «les marchés anticipent désormais à 90% une baisse de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed» du 16 au 17 septembre. Le rapport sur le marché du travail outre-Atlantique, à l'agenda vendredi prochain, pourrait quant à lui apporter des indications supplémentaires sur l'étendue de la baisse des taux, ont poursuivi les experts.

Le prix de l'or a également été soutenu par sa qualité de valeur refuge, alors que le président américain Donald Trump attaque l'indépendance de la banque centrale américaine et face aux incertitudes sur les droits de douane, ont ajouté les analystes de Trading Economics.

La tendance haussière est aussi le fruit de la demande provenant des banques centrales et des investisseurs institutionnels qui délaissent les bons du Trésor américain, a commenté Ipek Ozkardeskaya. Selon l'analyste de Swissquote, ce mouvement s'est accéléré cette année, en raison des craintes sur la dette américaine, les abaissements de notation, ainsi que les tensions commerciales et les risques géopolitiques.

Des fonds de pensions indiens cherchent ainsi à investir dans des ETF adossés à l'or, a-t-elle ajouté.

