  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Concurrence déloyale Lourde condamnation pour Meta en Espagne

ATS

20.11.2025 - 11:32

La justice espagnole a condamné Meta, maison-mère de Facebook et d'Instagram, à verser près de 480 millions à des médias locaux pour «concurrence déloyale», pour ne pas avoir respecté la réglementation sur la protection des données personnelles, une somme assortie de 60 millions d'euros d'intérêts légaux.

La justice espagnole a condamné Meta, maison-mère de Facebook et d'Instagram, à verser près de 480 millions à des médias locaux pour «concurrence déloyale», pour ne pas avoir respecté la réglementation sur la protection des données personnelles, une somme assortie de 60 millions d'euros d'intérêts légaux.
La justice espagnole a condamné Meta, maison-mère de Facebook et d'Instagram, à verser près de 480 millions à des médias locaux pour «concurrence déloyale», pour ne pas avoir respecté la réglementation sur la protection des données personnelles, une somme assortie de 60 millions d'euros d'intérêts légaux.
sda

Keystone-SDA

20.11.2025, 11:32

«Le tribunal de commerce n°15 de Madrid condamne Meta à payer 479 millions d'euros à 87 éditeurs de presse numérique espagnole et agences de presse membres de l'AMI (Association des médias d'information) pour avoir obtenu un avantage concurrentiel significatif en réalisant de la publicité sur ses réseaux sociaux Facebook et Instagram en violation du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)», indique jeudi le communiqué.

La décision rendue mercredi mentionne également plus de 60 millions d'euros au titre des intérêts légaux qui s'ajoutent à cette somme que devront toucher les médias locaux, ainsi que l'indemnisation de l'agence Europa Press, non membre de l'AMI.

L'AMI avait déposé plainte en décembre 2023 contre Meta Irlande, siège européen du groupe, lui réclamant 551 millions d'euros pour concurrence déloyale dans la vente de publicité numérique, estimant que le géant avait utilisé les données des internautes sans leur consentement afin de créer des profils publicitaires individualisés.

«Meta Irlande, siège de Meta Espagne, n'a pas fourni au tribunal les comptes de ses activités en Espagne», explique le communiqué du tribunal.

Le juge s'est donc appuyé sur les données fournies par la presse numérique espagnole, et a conclu que pendant les cinq années qu'a duré l'infraction (au 25/05/2018 – date d'entrée en vigueur du RGPD – au 01/08/2023 – date à laquelle Meta propose à nouveau à l'utilisateur de donner ou non son consentement), Meta avait gagné en Espagne avec son activité publicitaire en ligne plus de 5,281 milliards d'euros.

Le juge a estimé qu'une partie de cet argent devait «être redistribué aux autres concurrents du marché publicitaire espagnol, parmi lesquels la presse numérique espagnole» car il avait été gagné «en violant le RGPD».

Il a donc effectué un calcul pour évaluer «les préjudices causés à la presse numérique espagnole avec une vraisemblance raisonnable», à savoir le manque à gagner dû aux actions de Meta et la «perte de revenus en publicité numérique».

«Le juge présume que le montant gagné était supérieur, car si cela avait été inférieur, Meta aurait présenté les comptes de ses activités en Espagne dans le cadre de la procédure», poursuit le communiqué.

Le tribunal précise par ailleurs qu'une plainte similaire est en cours en France et que ce jugement souligne «le rôle fondamental de la législation en matière de concurrence dans le contrôle des abus lié au traitement illicite des données personnelles et le pouvoir informatif et économique immense des géants technologiques».

Les plus lus

Cette erreur de raisonnement coûte cher aux seniors
Une fratrie menant trop grand train arrêtée sur la Côte d'Azur
Epuisés émotionnellement, trop sollicités, les Suisses tirent la langue
Oscar Piastri, un effondrement «étrange» et difficile à expliquer
Une photo, un mensonge hideux et la mort tragique d'un fan des Chiefs
Ils découvrent une toile d'araignée géante!