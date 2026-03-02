  1. Clients Privés
Loyers Statu quo pour le taux hypothécaire de référence

ATS

2.3.2026 - 08:29

L'Office fédéral du logement (OFL) maintient à 1,25% le taux hypothécaire de référence applicable aux contrats de bail, fait-il savoir lundi à l'occasion de son examen trimestriel de la situation. Cet indicateur avait été ramené début septembre dernier de 1,50% à 1,25%, après une pause en juin et une première baisse d'un quart de point en mars 2024.

L'Office fédéral du logement (OFL) maintient à 1,25% le taux hypothécaire de référence applicable aux contrats de bail, fait-il savoir lundi à l'occasion de son examen trimestriel de la situation. 
L'Office fédéral du logement (OFL) maintient à 1,25% le taux hypothécaire de référence applicable aux contrats de bail, fait-il savoir lundi à l'occasion de son examen trimestriel de la situation. 
ats

Keystone-SDA

02.03.2026, 08:29

Pour que ce taux d'intérêt de référence applicable aux contrats de bail varie, il aurait fallu que le taux moyen pondéré des créances hypothécaires octroyées par les banques s'établisse en dessous de 1,125% ou en dessus de 1,375%. Celui-ci s'établissait fin février à 1,32%, contre 1,33% en décembre et 1,37% en septembre.

Les analystes interrogés la semaine dernière par AWP s'attendaient à ce que l'indicateur demeure inchangé.

Publié sur une base trimestrielle en quart de pour cent, le taux d'intérêt de référence est établi depuis septembre 2008 en vue de l'adaptation des loyers dans toute la Suisse. Toute hausse d'un quart de point permet au bailleur d'exiger une hausse de loyer de 3,0%, pour autant que celui-ci soit basé sur le taux de référence précédent et non sur une valeur plus ancienne ou indexés sur le coût de la vie, par exemple.

De même, les locataires peuvent demander un allègement de loyer de 2,91% en cas de baisse d'un quart de point.

Toute modification à la hausse ou à la baisse ne peut entrer en vigueur qu'au terme d'une période de préavis, généralement fixée à trois mois complets. La publication du taux de référence survenant en début de mois, il convient d'ajouter à ce délai le reste dudit mois.

Suite à une variation du taux de référence, les bailleurs peuvent aussi répercuter 40% de l'inflation officiellement recensée par l'indice des prix à la consommation depuis la dernière adaptation de loyer.

