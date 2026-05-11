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Aéronautique Lufthansa commande 10 Airbus et et 10 Boeing pour 7,7 milliards

ATS

11.5.2026 - 20:22

Le premier groupe européen de transport aérien Lufthansa a annoncé lundi une commande de 20 avions long-courrier Airbus et Boeing pour doter sa flotte d'appareils plus économes en carburant et moins polluants en émissions carbone.

Les nouveaux avions doivent notamment permettre de réduire les coûts de maintenance et d'exploitation (image d'illustration).
Les nouveaux avions doivent notamment permettre de réduire les coûts de maintenance et d'exploitation (image d'illustration).
sda

Keystone-SDA

11.05.2026, 20:22

Le groupe allemand a commandé 10 Airbus A350-900 et 10 Boeing 787-9 pour un prix de vente de 7,7 milliards de dollars (6,5 milliards d'euros), d'après un communiqué.

«Les Airbus A350 et Boeing 787 ultramodernes sont plus économes en carburant, plus silencieux et moins polluants que leurs prédécesseurs respectifs», a déclaré Carsten Spohr, le patron du groupe.

Ils doivent également permettre de réduire les coûts de maintenance et d'exploitation, d'après le communiqué du groupe, qui opère plusieurs compagnies dont l'éponyme Lufthansa mais aussi Swiss, Austrian Airlines ou Eurowings.

Les avions seront livrés entre 2032 et 2034. Ce dernier contrat porte le carnet de commandes du groupe de 232 à 252 avions. Le transport aérien est frappé depuis la guerre en Iran par une explosion du prix du kérosène.

En avril, Lufthansa a drastiquement réduit ses capacités de vols avec notamment la fermeture sa filiale régionale CityLine, se disant acculé, entre autres, par la flambée des coûts du carburant.

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