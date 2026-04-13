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Lufthansa La grève en Allemagne se fait sentir en Suisse

ATS

13.4.2026 - 17:34

En raison de la grève chez Lufthansa, plusieurs vols entre la Suisse et l'Allemagne ont été annulés. Des perturbations sont encore prévues pour mardi, indiquent les porte-parole des aéroports de Bâle, Genève et Zurich, à Keystone-ATS.

La grève de la compagnie aérienne Lufthansa impacte également le trafic aérien suisse (image d'illustration).
La grève de la compagnie aérienne Lufthansa impacte également le trafic aérien suisse (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

13.04.2026, 17:34

13.04.2026, 17:51

Selon les dernières informations disponibles en fin d'après-midi lundi, trois liaisons au départ et à destination de Munich, Francfort et Düsseldorf ont dû être annulées à l'aéroport de Genève. Ces six vols au total devaient partir lundi matin, a souligné l'aéroport de Genève à Keystone-ATS.

À l'aéroport de Zurich, 12 arrivées et 12 départs de Lufthansa et Eurowings ont été annulés. À l'Euroairport de Bâle, «trois arrivées et trois départs de Lufthansa à destination de Munich» ont été signalés lundi. De plus, une liaison entre Bâle et Francfort a été annulée.

Des vols seront annulés mardi en raison de la grève annoncée: quatre au total à Genève (au départ et à destination de Francfort et de Munich), six à Bâle reliant Munich.

Pas d'humeur festive

Vendredi dernier, lors de la première journée de grève, des centaines de vols avaient déjà été annulés. La grève en cours du personnel navigant technique de la marque principale Deutsche Lufthansa, de Lufthansa Cargo et de la filiale régionale Lufthansa Cityline a débuté lundi après minuit et devrait prendre fin mardi peu avant minuit.

Lundi, la compagnie de vols vacances Eurowings a également été touchée pour la première fois par une grève d'une journée.

Le syndicat du personnel navigant Ufo et le Vereinigung Cockpit (VC) ont appelé leurs membres à manifester mercredi, jour où une cérémonie est prévue pour marquer le centenaire de la fondation de Lufthansa. Le chancelier fédéral Friedrich Merz est également attendu à cette cérémonie.

Quatrième vague de grèves

Après deux séries de grèves des pilotes et une grève du personnel de cabine, il s'agit de la quatrième grande grève de l'année.

Dans les aéroports, de nombreux avions sont restés cloués au sol dès le début de la grève. Rien qu’à Francfort, plus de 1100 décollages et atterrissages ont été annulés sur les deux jours.

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