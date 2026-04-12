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Lundi et mardi Grève chez Lufthansa : des vols à nouveau annulés en Suisse

ATS

12.4.2026 - 15:39

En raison de la grève annoncée lundi et mardi chez Lufthansa, il faut s'attendre à nouveau à des annulations de vols en Suisse. Vendredi, plusieurs liaisons au départ et à destination de l'Allemagne avaient déjà été annulées.

De nouvelles grèves sont prévues lundi et mardi chez Lufthansa: la Suisse est aussi concernée.
De nouvelles grèves sont prévues lundi et mardi chez Lufthansa: la Suisse est aussi concernée.
ATS

Keystone-SDA

12.04.2026, 15:39

12.04.2026, 16:33

Tout en estimant que les discussions au Pakistan s'étaient «bien» passées et que «la plupart des points avaient fait l'objet d'un accord», le président américain a affirmé sur sa plateforme Truth Social que Téhéran avait refusé tout compromis sur la question nucléaire.

«À compter de maintenant, la marine américaine, la meilleure au monde, entamera le processus de BLOCUS de tous les navires tentant d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz», a-t-il écrit à propos de la voie maritime stratégique par laquelle transite un cinquième du pétrole brut mondial et située entre l'Iran et le Sultanat d'Oman.

Dans deux longs messages, le président américain a averti: «Tout Iranien qui nous tire dessus, ou qui tire sur des navires pacifiques, sera PULVÉRISÉ !», laissant entendre que «d'autres pays» seraient impliqués dans l'effort de blocus, sans toutefois les nommer.

Transport aérien. Lufthansa : 9 vols sur 10 annulés chez les compagnies en grève

Transport aérienLufthansa : 9 vols sur 10 annulés chez les compagnies en grève

Cette annonce intervient alors que les négociations menées à Islamabad entre les Etats-Unis et l'Iran ont échoué dimanche, laissant planer un doute sur le respect de la trêve de deux semaines actuellement en cours.

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, qui menait la délégation iranienne, a pour sa part critiqué sur X les Etats-Unis «incapables» selon lui de gagner la confiance de l'Iran lors des discussions.

Samedi, l'armée américaine avait annoncé que deux navires de guerre américains avaient franchi le détroit d'Ormuz, marquant le début d'une opération de déminage. Des affirmations démenties par Téhéran.

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique, avaient ensuite menacé d'agir «sévèrement» contre tout navire militaire transitant par le détroit.

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