Le président brésilien Lula s'est engagé mercredi à «défendre» la «souveraineté» de son pays après l'annonce par les Etats-Unis de droits de douane supplémentaires sur les produits brésiliens et de sanctions contre un juge de la Cour suprême du pays sud-américain.

Luiz Inacio Lula da Silva a promis de «défendre (...) la souveraineté du peuple brésilien face aux mesures annoncées par le président des Etats-Unis». KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ce jour est un «jour sacré de la souveraineté», a déclaré Luiz Inacio Lula da Silva lors d'une cérémonie officielle à Brasilia. Il a promis de «défendre (...) la souveraineté du peuple brésilien face aux mesures annoncées par le président des Etats-Unis».

Le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, a pour sa part fustigé une «inacceptable ingérence dans la souveraineté nationale», à l'issue d'une réunion à Washington avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio.

«Je lui ai dit que le pouvoir judiciaire est indépendant au Brésil tout comme ici et qu'il ne se pliera pas à des pressions externes», a-t-il ajouté devant la presse, prévenant que «le gouvernement brésilien se réserve le droit de répondre aux mesures adoptées par les Etats-Unis».

Donald Trump a signé mercredi un décret infligeant 50% de surtaxes douanières au Brésil, justifiant cette décision par «la menace inhabituelle et extraordinaire que constitue le Brésil pour la sécurité nationale, l'économie et la politique étrangère des Etats-Unis».

Le département américain du Trésor a par ailleurs annoncé de nouvelles sanctions contre Alexandre de Moraes, juge chargé à la Cour suprême brésilienne du procès contre l'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro, un allié de Donald Trump, pour tentative de coup d'Etat.

Washington accuse le magistrat de «détentions arbitraires» et de non-respect de «la liberté d'expression», estimant qu'il a profité de sa position pour «cibler des opposants politiques, notamment l'ex-président Jair Bolsonaro, des journalistes, des réseaux sociaux américains et d'autres entreprises américaines et internationales».

La Cour suprême du Brésil est très exposée en raison du procès Bolsonaro en cours mais aussi de sa position très offensive contre la désinformation sur les réseaux sociaux.

Elle a réagi en fin de journée dans un bref communiqué, affirmant que «le jugement de crimes qui ont gravement porté atteinte à la démocratie brésilienne est exclusivement du ressort de la justice» du pays sud-américain.

La plus haute juridiction brésilienne «ne se détournera pas de son rôle de faire respecter la Constitution et les lois du pays, qui garantissent à toutes les personnes impliquées le droit à une procédure légale et un procès équitable».