  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Luxe LVMH entre au capital de la Manufacture La Joux-Perret

ATS

12.11.2025 - 07:48

Le géant du luxe LVMH a annoncé mercredi dans un communiqué une prise de participation «minoritaire» de sa division Montres au capital de la Manufacture La Joux-Perret, sous-traitant horloger chaux-de-fonnier et propriété du japonais Citizen Group.

LVMH annonce une prise de participation au capital de la Manufacture La Joux-Perret. Ici, le directeur général du groupe de luxe français Bernard Arnault.
LVMH annonce une prise de participation au capital de la Manufacture La Joux-Perret. Ici, le directeur général du groupe de luxe français Bernard Arnault.
ATS

Keystone-SDA

12.11.2025, 07:48

12.11.2025, 08:01

Cette entrée au capital de la Manufecture La Joux-Perret, qui produit des mouvements mécaniques pour l'industrie horlogère, vise à «ancrer des liens stratégiques avec des partenaires industriels» ainsi qu'à «soutenir les investissements du groupe en Suisse», affirme LVMH dans son communiqué, précisant que le groupe «compte à ce jour 16 manufactures» horlogères dans le pays.

«En parallèle, un accord commercial stratégique a été conclu pour offrir de nouvelles capacités de production et d'innovation à l'ensemble des maisons horlogères du groupe», indique par ailleurs LVMH dans son communiqué, là aussi avec l'objectif affiché de s'ancrer en Suisse.

La division Montres du groupe compte notamment TAG Heuer, Hublot, ou encore Zenith.

Avant cette prise de participation, certaines maisons du groupe LVMH avaient déjà collaboré avec La Joux-Perret. «Depuis 2022, TAG Heuer travaille étroitement avec la manufacture autour du développement d'un mouvement à quartz solaire», indique par exemple le groupe de luxe.

Les plus lus

«Imbécilité» - Le gouverneur de Californie se paie la tête de Trump !
Les collaborateurs d'une entreprise suisse de matelas en difficulté se confient
Economies budgétaires obligent, «KKS» annule une célèbre fête de Noël !
«Si on pense qu'on a la science infuse en restant dans nos montagnes, on est mort»
Cette démocrate pourrait donner des sueurs froides à Donald Trump
Le plus grand porte-avions américain attise les tensions avec le Venezuela