  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Plus de 5300 dollars l'once Métaux précieux : l'or poursuit son ascension

ATS

28.1.2026 - 11:05

L'or poursuivait son ascension mercredi, après avoir successivement franchi le palier des 5200, puis des 5300 dollars l'once. Le récent envol de cette valeur refuge ultime reflète les incertitudes géopolitiques et l'affaiblissement du dollar américain.

En l'espace d'une semaine, l'once d'or a bondi de près de 10%, sur un mois de plus de 22% et quasiment doublé sur un an (archives).
En l'espace d'une semaine, l'once d'or a bondi de près de 10%, sur un mois de plus de 22% et quasiment doublé sur un an (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.01.2026, 11:05

28.01.2026, 11:10

Peu avant 09h40, l'once d'or se négociait tout près des 5300 dollars, soit à 5298,70 dollars, soit une hausse de 2,2%, après avoir franchi quelques minutes auparavant la barre des 5300 dollars Plus tôt, le précieux métal avait dépassé les 5200 dollars les 31,1 grammes. En l'espace d'une semaine ceux-ci ont bondi de près de 10%, sur un mois de plus de 22% et quasiment doublé sur un an.

Valeurs. Métaux précieux: l'or et l'argent à de nouveaux plus haut

ValeursMétaux précieux: l'or et l'argent à de nouveaux plus haut

L'envolée matinale de l'or faisait suite au coup de froid pris par le dollar américain la veille, alors que le locataire de la Maison Blanche a affirmé ne pas être inquiet de la récente chute du billet vert – tombé à son plus bas niveau en quatre ans -, laissant entendre que son administration se satisfait de cette évolution favorable à la compétitivité des exportations.

Mercredi matin le billet vert reprenait toutefois son souffle, notant néanmoins à un bas niveau par rapport au franc et à l'euro. Vers 10h15, un dollar valait 0,7674 franc, après avoir plongé la veille à 0,7605 franc et un euro 1,1980 dollar. La monnaie unique s'était elle traité à son plus haut niveau depuis la mi-2021 face au «greenback».

Pas de changement de cap pour la Fed

«Si toute l'attention est portée vers le mouvement des devises...l'esprit des investisseurs se déplacera surtout vers les véritables catalyseurs du jour. La réunion de la Réserve fédérale, tout comme les publications très attendues de Microsoft et Meta, devraient en effet dicter le tempo des marchés bien plus que le seul jeu des changes», a noté John Plassard, associé de la banque Cité-Gestion.

«Nous savons tous que le président américain attend juste à côté de la salle, et tout ce qu'il pourrait dire au sujet de la décision de la Fed ou de son aversion pour Jerome Powell ne ferait qu'aggraver la situation pour le dollar américain, au grand bonheur des investisseurs qui misent sur l'or et l'argent», observe de son côté Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Métaux. L'argent dépasse les 75 dollars l'once pour la première fois

MétauxL'argent dépasse les 75 dollars l'once pour la première fois

Alors que la banque centrale américaine devrait opter pour le maintien de ses taux d'intérêts à leur niveau actuel, les investisseurs attendant de possibles indications sur le calendrier de la prochaine baisse. L'or continue en outre de bénéficier d'achats soutenus des banques centrales et de flux continus vers les fonds indiciels (ETF).

L'incertitude commerciale et géopolitique face à l'allié américain perçu en Europe comme de moins de moins fiable, s'ajoute aux inquiétudes croissantes quant à la crédibilité future de la Réserve fédérale (Fed) une fois que Jerome Powell quittera ses fonctions, ajoute Mme Ozkardeskaya. Ces facteurs continuent de peser sur le dollar américain.

À cela s'ajoute la dernière enquête auprès des consommateurs américains, qui montre une forte chute de la confiance des ménages, une nette détérioration de la perception de la situation actuelle, une baisse de la part des consommateurs anticipant une hausse de revenu, et une progression continue de ceux estimant que les emplois deviennent difficiles à trouver. Le tableau d'ensemble pour le billet vert et l'économie américaine à deux vitesses s'en trouve bien sombre.

Les plus lus

Courchevel : un hôtel de luxe ravagé par les flammes !
Rapport ministériel : deux agents fédéraux ont bien tiré sur Alex Pretti
Kim Jong Un craint de subir le même sort que Maduro
États-Unis : peut-on vraiment comparer la situation actuelle aux débuts du Troisième Reich?
«Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un chantage de la part de Rome»
Crans-Montana : la police a effacé les images de vidéosurveillance du 31 décembre