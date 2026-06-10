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Passage à vide Métaux précieux : l'or s'affaisse sous la barre des 4200 dollars

ATS

10.6.2026 - 13:33

Le cours de l'or connaissait mercredi un passage à vide, cédant en début d'après-midi plus de 2% pour sombrer sous les 4200 dollars l'once, à 4163,30 dollars.

Le métal jaune avait déjà atteint dans la nuit un plus bas sur six mois à 4259 dollars, observe Tony Sycamore, analyste chez IG (image d'illustration).
Le métal jaune avait déjà atteint dans la nuit un plus bas sur six mois à 4259 dollars, observe Tony Sycamore, analyste chez IG (image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.06.2026, 13:33

«Cela reflète dans une certaine mesure le fait que l'or est en concurrence avec des secteurs qui offrent actuellement de meilleures perspectives de croissance, tant cycliques que structurelles, notamment celui des infrastructures d'intelligence artificielle,» souligne Matt Bance, gérant de portefeuille chez T. Rowe Price.

Le métal jaune avait déjà atteint dans la nuit un plus bas sur six mois à 4259 dollars, observe Tony Sycamore, analyste chez IG. L'expert souligne une corrélation ces derniers mois entre l'accès de faiblesse des actions au pays de l'oncle Sam et celui de l'or. «La nervosité à l'approche de la publication de données cruciales sur l'inflation aux Etats-Unis ajoute à la pression venderesse», poursuit le spécialiste.

«Même si l'or peine à gagner du terrain depuis l'éclatement du conflit au Moyen-Orient – freiné par l'évaporation des attentes de baisses de taux de la part de banques centrales à moyen-terme – nous percevons toujours le contexte géopolitique mondial et la diversification des réserves comme des facteurs de soutiens pour le métal jaune,» considèrent de leur côté les stratégistes d'Indosuez.

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