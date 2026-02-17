  1. Clients Privés
L'IA arrive M6 annonce 80 millions d'euros d'économies d'ici 2030

ATS

17.2.2026 - 19:01

Le groupe M6 a annoncé mardi «un plan d'économies de 80 millions d'euros à horizon 2030», compte tenu des perspectives à la baisse du marché publicitaire et des progrès permis par l'intelligence artificielle.

Illustration logo SIA 2025 - Paris Illustration logo M6 at the International Agricultural Show at the Parc des Expositions de la Porte de Versailles in Paris, France, on February 28, 2025. Photo by Marie Hubert Psaila/ABACAPRESS.COM Paris France PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUK Copyright: xHubertxPsailaxMarie/ABACAx
Illustration logo SIA 2025 - Paris Illustration logo M6 at the International Agricultural Show at the Parc des Expositions de la Porte de Versailles in Paris, France, on February 28, 2025. Photo by Marie Hubert Psaila/ABACAPRESS.COM Paris France PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUK Copyright: xHubertxPsailaxMarie/ABACAx
IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA

17.02.2026, 19:01

Cela représente une réduction sur cinq ans d'«environ 8% des coûts du groupe» audiovisuel, qui a enregistré un bénéfice net en recul de 28,6% en 2025, à 123,4 millions d'euros, selon ses résultats annuels publiés mardi.

«Dans un environnement dégradé, nous souhaitons ainsi conserver les marges de manoeuvre nécessaires pour continuer nos investissements dans nos programmes et nos activités streaming», a expliqué le président du directoire du groupe M6, David Larramendy, cité dans un communiqué.

Les économies porteront sur «l'optimisation des coûts de production», la «simplification (des) process» et la «réduction de (...) coûts techniques», est-il précisé. L'IA permettra d'«améliorer» l'offre «pour un coût sensiblement réduit».

Pour 2025, la baisse du bénéfice net est due en partie à la surtaxe exceptionnelle pour les grandes entreprises prévue dans la loi de finances 2025 (-10,6 millions d'euros à elle seule).

En outre, la marque «Stéphane Plaza Immobilier», qui porte le nom de l'ancien animateur condamné, a été dépréciée pour 35,5 millions d'euros. Cela est lié au changement d'agences, rebaptisées «Sixième Avenue» au sein de la même société et à des départs nets du réseau.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe M6 s'établit à 1,26 milliard d'euros, en retrait de 4,2% sur un an. Cela reflète «un recul marqué du marché publicitaire vidéo au second semestre, malgré le soutien de l'activité «streaming «qui affiche des revenus en forte hausse (+27% sur un an)», d'après le communiqué.

La plateforme M6+ est ainsi un succès, avec 29 millions d'utilisateurs uniques en 2025, soit une hausse de 37% sur un an. Depuis janvier, les chaînes du groupe M6 et les contenus de sa plateforme de «streaming» M6+ sont diffusés sur Prime Video, le service de vidéo à la demande d'Amazon.

Le groupe confirme son objectif de chiffre d'affaires «streaming» supérieur à 200 millions d'euros en 2028.

Globalement, ces résultats «illustrent la capacité du groupe à se réinventer, à renforcer [son] attractivité, tout en conservant une marge opérationnelle élevée», à 17%, estime M. Larramendy.

Le groupe comprend notamment les chaînes télé en clair M6, W9, 6ter et Gulli, et les radios RTL, RTL2 et Fun Radio.

Il fait valoir la «meilleure progression du marché pour les audiences TV» sur «toutes les cibles», notamment pour W9 qui a recruté l'animateur Cyril Hanouna depuis septembre et a réalisé sa meilleure année auprès des 25-49 ans depuis 14 ans.

