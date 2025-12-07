  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Une «question de vie ou de mort» Macron menace la Chine de droits de douane «dans les prochains mois»

ATS

7.12.2025 - 13:21

Emmanuel Macron hausse le ton face à la Chine. Le président français l'a menacée de droits de douane «dans les tout prochains mois» si Pékin ne prend pas des mesures pour réduire le déficit commercial qui ne cesse de se creuser avec l'Union européenne

Lors de sa visite en Chine, Emmanuel Macron a réitéré que l'Europe, pour réduire son déficit commercial avec la Chine, devait accepter des investissements chinois (archives).
Lors de sa visite en Chine, Emmanuel Macron a réitéré que l'Europe, pour réduire son déficit commercial avec la Chine, devait accepter des investissements chinois (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.12.2025, 13:21

07.12.2025, 13:35

«Je leur ai dit que, s'ils ne réagissaient pas, nous, Européens, serions contraints, dans les tout prochains mois, de prendre des mesures fortes (...) à l'instar des Etats-Unis, comme par exemple des droits de douane sur les produits chinois», a déclaré le président français, de retour d'un voyage officiel en Chine, dans un entretien dans le quotidien français Les Echos, publié dimanche.

Washington impose de forts tarifs douaniers sur les produits chinois, qui ont toutefois été réduit de 57% à 47% dans le cadre d'un accord, annoncé fin octobre entre les deux pays.

«Question de vie ou de mort»

«La Chine vient percuter le coeur du modèle industriel et d'innovation européen, historiquement basé sur la machine-outil et l'automobile», relève Emmanuel Macron.

Election du Conseil législatif. Hong Kong aux urnes après un incendie meurtrier

Election du Conseil législatifHong Kong aux urnes après un incendie meurtrier

Et le protectionnisme de l'administration Trump ne fait qu'aggraver les choses. «Elle accroît nos problèmes en redirigeant les flux chinois massivement sur nos marchés», met en avant le président français. «Aujourd'hui, nous sommes pris entre les deux et c'est une question de vie ou de mort pour l'industrie européenne», déplore-t-il.

Mais il reste conscient que la constitution d'un front commun européen sur la question n'est pas facile, l'Allemagne, très présente en Chine, n'étant «pas encore totalement sur notre ligne».

Investissements chinois

Lors de sa visite en Chine, Emmanuel Macron a réitéré que l'Europe, pour réduire son déficit commercial avec la Chine, devait accepter des investissements chinois. «Nous ne pouvons pas constamment importer. Les entreprises chinoises doivent venir sur le sol européen», plaide-t-il dans Les Echos.

Une dizaine de secteurs sont concernés, parmi lesquels les batteries, le raffinage de lithium, l'éolien, le photovoltaïque, les véhicules électriques, les pompes à chaleur air-air, les produits d'électroniques grand public, les technologies de recyclage, la robotique industrielle ou encore les composants avancés.

«L'Amérique d'abord». Trump anticipe un «effacement civilisationnel» de l'Europe

«L'Amérique d'abord»Trump anticipe un «effacement civilisationnel» de l'Europe

Mais les investissements chinois en Europe «ne doivent pas être prédateurs, c'est-à-dire être faits à des fins d'hégémonie et de création de dépendances», souligne Emmanuel Macron.

De son côté, selon lui, l'UE doit se protéger dans les secteurs les plus vulnérables – comme l'automobile face au rouleau compresseur des véhicules électriques chinois – et parallèlement «réengager une politique de compétitivité».

Cela passe par «la simplification, l'approfondissement du marché unique, des investissements dans l'innovation, une juste protection de nos frontières, un aboutissement de notre union douanière (...) et une politique monétaire ajustée», développe-t-il.

Les plus lus

Yverdon-les-Bains s’empare du record du monde de la plus grande fresque en LEGO
Sion surprend YB, Lausanne bute sur Lugano
«Tout est fini» : comment l'Iran a abandonné Bachar al-Assad
Un motocycliste tué sur l'A1, entre La Sarraz et l’aire de repos de Bavois
Marco Odermatt bien parti pour vaincre le signe indien
Lando Norris sacré champion du monde malgré un succès de Max Verstappen