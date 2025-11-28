Pas de cohue, mais les consommateurs américains ont bien été au rendez-vous des soldes du «Black Friday». Cet événement visant à pousser à la consommation a eu lieu alors que la conjoncture économique est dégradée aux Etats-Unis et que l'inflation persiste.

Certains se sont même présentés avant l'aube, notamment devant cet hypermarché Walmart de Saugus, dans le Massachusetts, qui a ouvert à 06h00, ou ce magasin d'électronique Best Buy à Houston, au Texas.

Le cabinet Bain & Company prévoyait une hausse de 11% sur un an des dépenses sur la période allant de thanksgiving à «Cyber Monday», le lundi suivant marqué par d'importantes remises en ligne.

L'absence des fameuses scènes de ruées à l'ouverture tient davantage, selon les observateurs, à l'importance croissante du commerce en ligne plutôt qu'à un désintérêt des consommateurs. «'Black Friday' n'est plus l'événement que c'était, parce que les soldes démarrent avant», fait valoir Michelle Stotts-Gillespie, devant Macy's.

Achats en ligne

Les achats réalisés en ligne dès jeudi, jour de thanksgiving, ont marqué une hausse de 5,3% par rapport à la même période de l'an dernier, selon Adobe Analytics, cellule d'analyse de données du géant des logiciels Adobe. Selon cette dernière, «les rabais ont été plus importants que prévu».,

La saison des fêtes de fin d'année, qui démarre avec thanksgiving, arrive sur fond de ralentissement économique aux Etats-Unis. Les licenciements ont atteint en octobre leur plus haut niveau depuis 22 ans pour ce mois de l'année, selon le cabinet Challenger, Gray & Christmas, et le taux de chômage n'a plus été aussi élevé depuis quatre ans.

Dans le même temps, l'inflation s'affichait encore à 3% sur un an en septembre (dernière donnée publiée). Non loin de Macy's, Jordan Williams remonte la rue avec sa famille. Son butin comprend une paire de baskets Air Jordan, du parfum et de quoi équiper ses deux jeunes enfants.

Il compte dépenser plus cette année qu'en 2024, ayant vu ses revenus augmenter après son déménagement du Texas à New York. «Au Texas, ça tournait au ralenti», explique ce barman. «Ici, il y a tout le temps du travail».