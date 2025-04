Derrière l'arbre de la «pause» décrétée mercredi par le président américain Donald Trump se cache en réalité une forêt de nouveaux droits de douane bel et bien en place aux Etats-Unis. Et ils n'ont, selon un analyste, jamais été aussi élevés depuis près d'un siècle.

En maintenant 10% de plus sur les produits du monde entier, Donald Trump impose une base minimale de taxation bien supérieure à ce qu'elle était jusqu'ici. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Face au chaos à la bourse américaine, le président américain a suspendu mercredi pour 90 jours une partie de ses droits de douane «réciproques», tout en maintenant les 10% déjà en vigueur.

Dans le même temps, il a encore augmenté ceux appliqués à la Chine pour les élever à 125%, ce qui, avec d'autres mesures déjà existantes contre Pékin, porte à 145% les taxes appliquées sur les produits venant du grand adversaire commercial de Washington.

«D'une manière ou d'une autre, peu importe ce que vous retirez, cela reste des taux très élevés», a souligné la cheffe économiste du cabinet KPMG, Diane Swonk, interrogée sur CNBC.

Et pour cause, en maintenant 10% de plus sur les produits du monde entier, Donald Trump impose une base minimale de taxation bien supérieure à ce qu'elle était jusqu'ici. Ainsi, les produits européens, précédemment taxés en moyenne à 2,5%, le sont désormais à 12,5%.

«Nombre énorme»

De quoi tirer vers le haut le taux effectif moyen des droits de douane aux Etats-Unis, estime Jay Bryson, chef économiste pour la banque Wells Fargo.

«Jusqu'ici, le taux effectif était en recul aux Etats-Unis», atteignant «2,3% en 2024», a-t-il souligné lors d'un événement en ligne mercredi. «Ce que nous pouvons voir aujourd'hui, c'est le taux le plus élevé depuis plus d'un siècle».

Selon plusieurs études, le taux effectif moyen des droits de douane à l'entrée des Etats-Unis devait atteindre autour des 25%, avant que Donald Trump ne décrète sa «pause».

Mais selon Jay Bryson, la volte-face de Donald Trump ne va, en réalité, pas bousculer ce nombre. Il estime ainsi que la hausse drastique et maintenue des taxes contre les exportations chinoises compense la pause pour les autres pays, maintenant le taux effectif moyen de taxe sur les importations américaines à un niveau très élevé.

«Le taux effectif que nous calculons est grosso modo de 27%, ce qui peut sembler élevé, dans la mesure où ce que nous voyons, ce sont majoritairement les 10% sur la majorité de nos partenaires commerciaux», précise-t-il.

Mais, «ce qui fait que, malgré ces 10%, nous arrivons à une moyenne de 27%, vient des 125% ajoutés à la Chine. C'est un nombre énorme», détaille M. Bryson.

Baisse des volumes

«Même en ramenant tout à 10%, nos échanges avec la Chine sont tellement importants que notre taux effectif va inévitablement aller aussi haut et avoir un impact important sur l'économie américaine», confirme Thibault Daniel, chercheur pour le centre de réflexion CSIS à Washington. Plus du dixième des importations américaines proviennent de Chine.

S'ajoutent au bras de fer avec Pékin les taxes sur des secteurs spécifiques, comme l'acier, l'aluminium ou l'automobile. Ces droits de douane faramineux sur la Chine devraient, selon ces experts, faire chuter les exportations chinoises vers les Etats-Unis.

D'une part, une partie de ces exportations pourrait transiter par d'autres pays afin de contourner ces taxes supplémentaires, un phénomène qui s'est déjà développé ces dernières années et qui a participé à la hausse continue des importations provenant du Vietnam sur la dernière décennie.

D'autre part, une autre partie pourrait simplement ne plus toucher le marché américain. Cette chute des importations directe de la Chine, très taxées, devrait ainsi, in fine, provoquer une baisse du taux effectif moyen des droits de douane à l'entrée des Etats-Unis.

Ce nombre pourrait atteindre 11,5% selon Erica York, analyste pour la Tax Foundation, plutôt 15% selon Jay Bryson de Wells Fargo.