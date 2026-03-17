Manor ferme trois magasins, dont un en Romandie

L'exploitant de grands magasins Manor prévoit de réduire encore la voilure, avec la fermeture annoncée mardi de ses succursales de Delémont, Wohlen et Sargans. L'opération menace directement une centaine d'emplois.

Le logo des magasins Manor. (KEYSTONE/Photopress/Laurent Gillieron) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le groupe genevois envisage en outre de céder le restaurant Manora de Haag à Coop, précise un communiqué.

Les sites à forte fréquentation doivent en revanche profiter au cours des trois prochaines années d'un investissement devisé à 200 millions de francs.