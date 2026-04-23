Les comptes 2025 de la Ville de Martigny ont bouclé sur un excédent de revenus de 112'000 francs sur un budget de 132 millions de francs. La deuxième plus importante commune valaisanne a pu investir pour 16,6 millions nets. C'est 27% de plus qu'en 2024.

Les comptes 2025 de la Ville de Martigny ont bouclé dans le noir (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«Nous imaginions un déficit de près de 3 millions de francs et nous atteignons un résultat à l'équilibre», s'est réjouie, mercredi en conférence de presse, la présidente de la cité octodurienne, Anne-Laure Couchepin Vouilloz.

Si les comptes ont bouclé dans les chiffres noirs, la raison en est simple: un niveau de recettes fiscales de 3,9 millions de francs supérieur aux prévisions.

L'impact du scolaire

«L'impôt sur le revenu des personnes physiques a rapporté 1,9 million de plus que budgété. C'est la preuve que, globalement, l'économie va bien», a souligné la présidente. L'impôt à la source a dégagé 0,8 million de plus qu'estimé. Les successions et les donations, 0,5 million, tout comme les impôts sur les gains immobiliers. Enfin, les droits de mutation affichent + 0,2 million. En 2025, 236 entreprises ont été créées sur le sol martignerain.

Concernant la participation communale au traitement du personnel enseignant, l'augmentation des élèves et les nouvelles règles édictées par le canton du Valais en la matière, ont impacté les comptes de la Ville de Martigny pour 1,2 million de francs de plus que prévu.

«Dans la fourchette haute»

Les investissements nets sont passés de 13,1 à 16,6 millions de francs en un an. Une situation qui a deux explications: «depuis 2025, nous sommes dans un nouveau cycle d'investissements (100 millions de prévus jusqu'en 2028)», rappelle l'élue PLR. «De plus, nous avons rattrapé, l'an dernier, certains investissements qui étaient agendés pour 2024 et qui n'avaient pas pu être réalisés.» Avec 16,6 millions de francs, le niveau des investissements nets de 2025 «se trouve dans la fourchette haute de ces dernières années», se réjouit la présidente.

Ces investissements ont, notamment, concerné la fin des travaux de la première étape de la rénovation de la piscine municipale, l'aménagement d'une nouvelle UAPE de plus de 80 places et le réaménagement des vestiaires du local du feu. Des classes supplémentaires ont également vu le jour pour soulager cycle d'orientation d'Octodure.

Si les comptes 2025 sont à l'équilibre (+ 0,08%), l'insuffisance de financement atteint 7,38 millions de francs. La Ville a ainsi dû recourir partiellement à l'emprunt pour contrebalancer une marge d'autofinancement nette atteignant 9,23 millions de francs. «On l'imaginait de 6,5 millions de francs. Cela aurait été faible pour une ville comme Martigny», a conclu, soulagé, Anne-Laure Couchepin Vouilloz.