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Médias Un ancien dirigeant de Google nommé à la tête de la BBC

ATS

25.3.2026 - 16:09

Matt Brittin, un ancien dirigeant de Google, a été nommé directeur général de la BBC, près de cinq mois après la démission de Tim Davie, à la suite d'un montage trompeur d'un discours de Donald Trump, a annoncé mercredi le groupe audiovisuel public britannique.

M. Brittin, 57 ans.
M. Brittin, 57 ans.
AP

Keystone-SDA

25.03.2026, 16:09

M. Brittin, 57 ans, est «un dirigeant hors pair qui possède les compétences nécessaires pour guider l'organisation à travers les nombreux changements qui s'opèrent sur le marché des médias», a déclaré le président de la BBC Samir Shah, cité dans un communiqué.

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