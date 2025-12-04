  1. Clients Privés
«D'ici six mois» Maxi Bazar reprend tous les magasins Gifi en Suisse

ATS

4.12.2025 - 13:11

Le groupe français Maxi Bazar est sur le point d'acquérir la trentaine de magasins de son concurrent Gifi en Suisse. Le changement d'enseigne devrait être complètement achevé «d'ici six mois», a indiqué jeudi un responsable de la société.

Maxi Bazar entend acquérir les 32 magasins de Gifi en Suisse romande et Outre-Sarine «en l'état».
AUFORT JEROME

Keystone-SDA

04.12.2025, 13:11

Ce responsable a confirmé à AWP le rachat de l'enseigne Gifi en Suisse, en difficultés financières, suite à la publication d'un article de «24 heures» annonçant la nouvelle. Il n'a pas souhaité dévoiler les détails financiers de la transaction.

Celle-ci «est en cours», a-t-il néanmoins précisé, ajoutant que la date d'une reprise début janvier avancée par les sources du quotidien vaudois étaient inexactes. «Nous n'avons pas de date», a-t-il affirmé. Selon lui, la mise en place du changement de propriétaire sera complètement achevée d'ici «environ six mois».

Maxi Bazar entend acquérir les 32 magasins de Gifi en Suisse romande et Outre-Sarine «en l'état», cela afin d'étoffer sa présence dans le pays «tant dans les centres-villes, qu'en périphérie», a fait savoir le dirigeant.

Quant aux craintes des employés de Gifi de perdre leurs postes, relayée par le journal romand, s'il dit les comprendre, le responsable déclare qu'il est «prématuré de parler de suppressions d'emplois». «Il faut nous laisser le temps de travailler sur chaque emplacement», a-t-il souligné.

Le groupe Gifi connaît des problèmes financiers depuis deux ans. Début avril, l'entreprise française a annoncé la fermeture de onze de ses magasins dans l'Hexagone, sur quelque 600 magasins en Europe, entraînant la suppression d'environ 300 postes, soit 5% de son effectif total. Elle serait par ailleurs en discussion avec Grand Frais, une enseigne de supermarchés, pour acquérir jusqu'à 30 de ses magasins en France.

Pour sa part Maxi Bazar a été racheté fin 2021 en même temps que le destockeur de marques Stokomani par la famille Zouari, qui possèdent notamment la société Picard Surgelés depuis 2024 ainsi que quelques centaines de magasins sous franchise de Groupe Casino. L'enseigne compte également une trentaine de magasins en Suisse et près d'une soixantaine en France et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 250 millions d'euros (233,4 millions de francs) en 2024.

