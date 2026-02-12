  1. Clients Privés
Restauration rapide McDonald's accélère au dernier partiel, surtout aux Etats-Unis

ATS

12.2.2026 - 07:02

Le groupe américain de restauration rapide McDonald's a enregistré une accélération de son activité au quatrième trimestre, en particulier aux Etats-Unis, et prévoit d'ouvrir davantage de restaurants cette année.

McDonald's veut ouvrir 2600 succursales dans le monde en 2026, dont environ 1000 en Chine (archives).
McDonald's veut ouvrir 2600 succursales dans le monde en 2026, dont environ 1000 en Chine (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.02.2026, 07:02

12.02.2026, 07:19

Le chiffre d'affaires a progressé de 9,7% sur un an, à 7 milliards de dollars (5,4 milliards de francs), selon un communiqué publié mercredi, contre 6,9 milliards estimés par les analystes, selon un consensus établi par FactSet.

A périmètre comparable, la croissance atteint 5,7%, tirée par les Etats-Unis (+6,8%).

En 2025, l'enseigne aux deux arches dorées a ouvert 2.275 restaurants, soit plus que lors de chacune des deux années précédentes. Le groupe de Chicago compte aller encore plus vite en 2026 en ajoutant 2.600 succursales dans le monde, dont environ 1.000 en Chine.

Lors d'une conférence téléphonique de présentation des résultats, le PDG Chris Kempczinski a confirmé l'objectif de 50.000 restaurants fin 2027 «malgré un contexte compliqué pour l'industrie».

Engagé dans une stratégie qui comprend des offres à prix bas aux Etats-Unis, avec certains menus à 5 dollars, McDonald's a gagné des parts de marché au sein des populations à revenus modestes, a indiqué le dirigeant.

«Nous avons écouté nos clients et nous sommes ajustés en nous concentrant sur le prix et l'accessibilité», a appuyé Chris Kempczinski, le groupe ayant constaté, au quatrième trimestre, une hausse de l'addition moyenne et de la fréquentation, toujours aux Etats-Unis.

Selon le patron de la chaîne, l'élan s'est poursuivi durant les premières semaines de 2026, même si McDonald's s'attend à une croissance moindre au premier trimestre, notamment du fait de la vague de froid qui a frappé des dizaines d'Etats en janvier.

L'international a aussi connu une bonne dynamique commerciale, avec une croissance de 5,2% pour les restaurants gérés en direct et 4,5% pour les franchisés.

Du fait de coûts de restructuration, McDonald's a néanmoins vu son bénéfice avancer à un rythme moins élevé que ses revenus (7%), pour s'afficher à 2,2 milliards de dollars.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, indicateur de référence des investisseurs, il pointe à 3,12 dollars, soit au-dessus des projections des analystes (3,05).

Pour l'année en cours, le créateur du Big Mac table sur une amélioration de sa marge opérationnelle hors éléments exceptionnels, qui se montait à 46,9% en 2025, a déclaré, lors de la conférence téléphonique, le directeur financier, Ian Borden.

Le CEO a lui expliqué que même si McDonald's était idéalement positionné auprès des revenus modestes, il entendait également proposer des produits susceptibles d'attirer des clients plus aisés, mentionnant le poulet et de nouvelles boissons.

La responsable de l'offre en restaurant Jill McDonald a, elle, évoqué les clients sous traitement anti-obésité dit GLP-1 (Ozempic notamment), qui restent fidèles, en général, à l'enseigne grâce à son offre en protéines animales, selon elle.

