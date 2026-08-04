Le géant américain de la restauration rapide McDonald's a publié mardi un bénéfice net et un chiffre d'affaires en hausse au deuxième trimestre, tout en annonçant un changement de direction aux Etats-Unis, marché qui a connu une baisse de fréquentation.

McDonald's a publié un bénéfice net et un chiffre d'affaires en hausse au deuxième trimestre. (archive)

Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 7,1 milliards de dollars sur le trimestre, en progression de 4% sur un an. Son bénéfice net a quant à lui augmenté de 5% pour se porter à 2,4 milliards de dollars.

A périmètre comparable, sans prendre en compte l'ouverture de nouveaux restaurants, les ventes ont progressé de 1,3%, en phase avec les attentes des analystes financiers.

Aux Etats-Unis, premier marché du groupe, le nombre de clients dans les établissements a baissé. Toutefois, le panier moyen a augmenté, ce qui a permis d'obtenir une croissance de 0,8% des ventes à périmètre comparable.

Estimant qu'il existe «une opportunité de placer la barre plus haut et d'accélérer les performances» sur ce marché stratégique, McDonald's a annoncé le remplacement du président de sa branche américaine, Joe Erlinger, par Skye Anderson, qui était jusqu'alors directrice générale de la filiale.

À l'international, les marchés directement exploités par le géant du fast-food ont vu leurs ventes comparables augmenter de 1,5%, une hausse portée par l'Allemagne, l'Australie et le Royaume-Uni, quand la France était en recul.

Les marchés exploités sous licence ont affiché une croissance de 1,9%, soutenue par le Japon mais freinée par des ventes en baisse en Chine.