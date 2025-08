La chaîne de restauration rapide McDonald's a annoncé mercredi des résultats pour le deuxième trimestre peu ou prou conformes aux attentes du marché, avec un chiffre d'affaires qui a profité de nouvelles arrivées sur les menus et de promotions.

La progression des ventes de McDonald's aux Etats-Unis est due surtout à une hausse du ticket moyen et, dans les marchés franchisés, elle a été tirée principalement par l'essor des ventes au Japon. (archives) ATS

Keystone-SDA ATS

Les ventes à nombre de restaurants comparable ont progressé de 3,8% sur un an au niveau mondial, tout particulièrement dans les pays où le réseau est franchisé (+5,6%) mais aussi détenu en propre (+4%). Aux Etats-Unis, la hausse a été limitée à 2,5%.

Au final, le chiffre d'affaires consolidé du groupe a augmenté de 5% (4% à changes constants) pour atteindre 6,84 milliards de dollars (5,5 milliards de francs) et son bénéfice net a gonflé de 11% à 2,25 milliards.

S'il fait un peu mieux que le consensus des analystes de FactSet (6,70 milliards) en matière d'activité, le groupe est tombé pile sur la prévision concernant son bénéfice net.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels – valeur privilégiée par les marchés – , ce dernier ressort à 3,19 dollars, contre 2,97 dollars un an plus tôt. Le consensus attendait 3,14 dollars.

Le Japon performe

Le groupe précise avoir enregistré une charge avant impôts de 43 millions de dollars au cours du trimestre (109 millions sur le premier semestre) principalement liée à son plan de restructuration «Accelerating the Organization».

La progression du chiffre d'affaires aux Etats-Unis est due surtout à une hausse du ticket moyen et, dans les marchés franchisés, elle a été tirée principalement par l'essor des ventes au Japon, explique McDonald's dans son communiqué. Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action McDonald's gagnait 3,52%.