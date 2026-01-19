Unis face aux menaces de surtaxes douanières brandies par Donald Trump, qui martèle sa volonté de s'emparer du Groenland, territoire autonome danois, les dirigeants européens doivent se réunir en sommet extraordinaire cette semaine. Le président américain a menacé plusieurs pays d'une surtaxe de 10% à partir du 1er février, qui pourrait monter à 25% au 1er juin. Voici quelques propos d'économistes à ce sujet.

Arthur Jurus, responsable des investissements Oddo BHF Suisse

L'épisode groenlandais illustre une évolution préoccupante de la politique commerciale américaine: les droits de douane ne sont plus seulement un instrument économique, mais un levier de coercition géopolitique. En menaçant le Danemark et ses soutiens européens de surtaxes, Donald Trump cherche à créer un rapport de force en vue d'un objectif stratégique – le contrôle accru du Groenland, territoire clé pour l'Arctique, les ressources naturelles et la sécurité de l'OTAN. Pour l'Europe, la situation est inconfortable. Une réaction trop frontale serait risquée, tant le soutien américain reste central pour la défense de l'Ukraine. Le résultat est un malaise stratégique: l'Union européenne doit gérer une pression politique américaine tout en faisant face à la menace crédible de nouvelles barrières commerciales.

Sur le plan économique, l'impact direct des surtaxes resterait a priori contenu, mais non négligeable. En 2024, les États-Unis ont importé pour environ 350 milliards de dollars de biens en provenance des pays aujourd'hui visés. Une surtaxe additionnelle de 10% pourrait, à terme, accroître l'inflation américaine jusqu'à 0,15%, via la hausse des prix à la consommation. Le véritable risque est ailleurs la remise en cause de l'accord tarifaire entre l'Union européenne et les États-Unis. Dans le scénario – peu probable mais non nul – où cet accord ne serait pas mis en oeuvre, le coût pour les ménages américains pourrait être près de trois fois supérieur, avec un impact inflationniste sensiblement plus marqué.

Pour l'Europe, l'effet passerait moins par les prix que par la confiance. Des droits de douane supplémentaires, combinés à une incertitude politique persistante, pourraient peser sur le climat des affaires et retrancher 0,1 à 0,2 point de croissance au PIB. À ce stade, ces éléments ne suffisent toutefois pas à remettre en cause les trajectoires macroéconomiques centrales. Sur les taux d'intérêt, l'effet resterait indirect: une pression inflationniste marginale aux États-Unis pourrait retarder légèrement l'assouplissement monétaire, sans provoquer de choc comparable à celui observé lors des premières vagues tarifaires de l'ère Trump.

Deutsche Bank

L'Europe possède le Groenland, mais elle détient également de nombreux bons du Trésor américain. Nous avons passé la majeure partie de l'année dernière à affirmer que malgré toute sa puissance militaire et économique, les États-Unis ont une faiblesse majeure: ils dépendent des autres pour payer leurs factures via d'importants déficits extérieurs. L'Europe, en revanche, est le plus grand prêteur des États-Unis: les pays européens détiennent 8000 milliards de dollars d'obligations et d'actions américaines, soit près de deux fois plus que le reste du monde réuni.

Dans un contexte où la stabilité géoéconomique de l'alliance occidentale est remise en cause de manière existentielle, on ne voit pas clairement pourquoi les Européens seraient disposés à jouer ce rôle. Les fonds de pension danois ont été parmi les premiers à rapatrier leurs fonds et à réduire leur exposition au dollar à la même période l'année dernière. L'exposition au dollar restant très élevée dans toute l'Europe, les événements de ces derniers jours pourraient encourager davantage le rééquilibrage du dollar.

De notre point de vue, l'élément clé à surveiller au cours des prochains jours sera de savoir si l'UE décidera d'activer son instrument anti-coercition en mettant sur la table des mesures ayant un impact sur les marchés financiers. La position extérieure nette des États-Unis étant à un niveau négatif record, l'interdépendance des marchés financiers européens et américains n'a jamais été aussi forte. C'est l'utilisation du capital comme arme plutôt que les flux commerciaux qui serait de loin le plus perturbateur pour les marchés.

John Plassard, associé de la banque Cité-Gestion

Ce qui relevait encore récemment de la provocation géopolitique est en train de se transformer en instrument de pression économique assumé.

Le président américain Donald Trump a annoncé l'instauration de droits de douane de 10% dès février, puis 25% à partir de juin, contre huit pays européens tant qu'aucun accord n'est trouvé sur l'acquisition du Groenland. Sont directement visés le Danemark, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la Finlande, soit une part significative du coeur économique et politique européen.

Ces mesures représenteraient un choc commercial non négligeable, alors que l'Union européenne est déjà soumise à des tarifs de 15% sur la plupart de ses exportations vers les États-Unis et 50% sur l'acier et l'aluminium. Le levier tarifaire est ici utilisé comme outil de coercition géopolitique, ce qui marque une rupture nette avec la logique classique des négociations commerciales.

Le marché, lui, commence à intégrer un nouveau paramètre: les droits de douane ne sont plus seulement un outil économique, mais une arme diplomatique directe. Reste une inconnue juridique majeure, la Cour suprême américaine devant se prononcer prochainement sur la légalité de l'usage des pouvoirs d'urgence pour imposer ces tarifs.

Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank

Cette semaine commence avec l'annonce que certains pays européens seront soumis à de nouveaux droits de douane américains – 10% à partir de février, et jusqu'à 25% à partir de juin – jusqu'à ce que les États-Unis acquièrent le Groenland. Inutile de dire que l'or a commencé la semaine en battant de nouveaux records, atteignant 4690 dollars l'once en Asie. L'argent s'est également négocié à un niveau record, juste au-dessus de 94 dollars l'once, et le cuivre est également en hausse.

Au vu de l'actualité, j'ai donc le sentiment que les bases d'une correction potentiellement importante du marché sont en train d'être posées, que ce soit en raison de frictions géopolitiques ou de tensions commerciales renouvelées.

L'option la plus réaliste serait que l'Europe riposte en utilisant l'instrument dit «anti-coercition», un cadre juridique qui permet à l'Union européenne de réagir collectivement lorsqu'un pays tiers utilise des pressions économiques pour influencer les politiques de l'UE ou d'un État membre. Concrètement, cela pourrait se traduire par des droits de douane de rétorsion – à l'encontre des grandes entreprises technologiques américaines, par exemple – mais aussi par des restrictions en matière d'investissement.

VP Bank

Le conflit avec le Groenland montre que les différends commerciaux sont loin d'être réglés et qu'ils devraient probablement continuer à perturber l'administration Trump. Récemment, certains signes indiquaient que l'économie mondiale entrait dans une phase de reprise. Les droits de douane imposés jusqu'à présent n'ont guère nui à l'économie américaine et, en Europe, l'Allemagne a connu des surprises économiques positives. Mais le conflit autour du Groenland incite à la prudence: l'évolution de l'économie mondiale repose sur des bases fragiles.