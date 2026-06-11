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Aéronautique Mercedes-Benz signe un partenariat dans la défense anti-drones

ATS

11.6.2026 - 12:12

Le géant automobile Mercedes-Benz et la start-up allemande de défense Tytan vont développer ensemble des systèmes de défense antidrones basés sur des véhicules, dans un contexte de réarmement européen, ont-ils annoncé jeudi.

Le Chancelier allemand Friedrich Merz à droite et le CEO de Tytan Technologies Balazs Nagy tiennent un drone Tytan lors de l'ouverture du salon ILA Berlin Air Show 2026 à Schoenefeld en Allemagne (archives).
Le Chancelier allemand Friedrich Merz à droite et le CEO de Tytan Technologies Balazs Nagy tiennent un drone Tytan lors de l'ouverture du salon ILA Berlin Air Show 2026 à Schoenefeld en Allemagne (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.06.2026, 12:12

11.06.2026, 12:20

Selon un communiqué, Mercedes-Benz et l'entreprise technologique munichoise Tytan Technologies «ont signé un protocole d'accord sur une coopération future» à l'occasion du salon international de l'aéronautique ILA qui a démarré mercredi à Berlin.

Objectif: développer des plateformes de lutte antidrones et des systèmes de défense mobile pour renforcer «l'architecture de sécurité européenne».

Selon le communiqué de Tytan, les systèmes développés dans le cadre du partenariat seront montés sur le SUV tout-terrain de Mercedes, la «Classe G», ainsi que le fourgon «Sprinter».

La start-up créée à Munich en 2023 apportera elle son expertise dans la production de systèmes antidrones.

L'Allemagne et d'autres pays européens ont été confrontés ces dernières années à une multiplication des survols de drones non identifiés, parfois au-dessus d'infrastructures sensibles comme des installations militaires, des centrales électriques, des ports et des aéroports.

Dans un entretien accordé en mai au Wall Street Journal, le président du directoire de Mercedes-Benz, Ola Källenius, avait assuré que le groupe était «prêt à jouer un rôle» dans la défense pour renforcer les capacités de l'Europe.

Citée dans le communiqué, la ministre allemande de l'Economie Katherina Reiche a estimé que le partenariat permettrait de «mieux protéger nos infrastructures critiques» et de «renforcer durablement la souveraineté technologique de l'Allemagne».

Un premier prototype de réseau de systèmes a été présenté lors de l'ILA 2026 et l'accord vise à explorer «un développement ultérieur» et une «mise à l'échelle industrielle» dans un délai qui n'a pas été précisé.

Le cofondateur et directeur général de Tytan, Balázs Nagy, a simplement assuré que l'objectif était de créer une architecture de défense aérienne capable de répondre aux menaces actuelles «dès aujourd'hui».

Jeudi, l'avionneur européen Airbus a également signé un protocole d'accord dans les systèmes antidrones avec la jeune pousse française Alta Ares.

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