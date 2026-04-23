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Soit environ 8000 personnes Meta va licencier 10% de ses effectifs

ATS

23.4.2026 - 21:01

Meta a annoncé jeudi en interne le licenciement de 8000 personnes, soit environ 10% de ses effectifs. Le groupe va aussi supprimer 6000 postes actuellement non pourvus, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

Avec ces coupes, Meta entend «gérer l'entreprise plus efficacement et compenser les investissements» du groupe, engagé dans une course effrénée à l'intelligence artificielle (image d'illustration).
Avec ces coupes, Meta entend «gérer l'entreprise plus efficacement et compenser les investissements» du groupe, engagé dans une course effrénée à l'intelligence artificielle (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

23.04.2026, 21:01

23.04.2026, 21:05

Dans un mémo, la responsable des ressources humaines, Janelle Gale, a justifié cette décision par la volonté de «gérer l'entreprise plus efficacement et de compenser les investissements» du groupe, engagé dans une course effrénée à l'intelligence artificielle (IA).

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