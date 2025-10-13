Le négoce des actions nominatives de Meyer Burger Technology sera possible dès ce lundi et pendant trois mois, jusqu'au dernier jour de négoce le 13 janvier 2026. La décotation interviendra le lendemain.

L'action Meyer Burger sera décotée de SIX le 14 janvier 2026. (archive) ATS

Keystone-SDA ATS

Le fabricant de modules solaires avait obtenu plusieurs reports de publication de son rapport annuel 2024, mais n'a finalement pas réussi à l'établir et le publier.

«Le 3 septembre 2025, SIX Exchange Regulation (SER) a demandé au Regulatory Board de SIX Group la décotation de toutes les actions nominatives de Meyer Burger Technology (numéro de valeur 135'706'599 / ISIN CH1357065999) d'une valeur nominale de CHF 7,50 chacune, cotées à SIX Swiss Exchange», selon le communiqué paru lundi, «en raison du maintien de la suspension du négoce pendant trois mois et que les motifs à l'origine de cette mesure n'ont pas disparu».

Le Regulatory Board a approuvé la décotation par décision du 8 septembre dernier et celle-ci a depuis «acquis force de chose jugée».

Dans un communiqué séparé, l'entreprise thounoise rappelle, comme déjà évoqué mi-septembre, que «le conseil d'administration de Meyer Burger Technology estime qu'il n'y a plus, à l'heure actuelle, de chances réalistes pour le sauvetage de l'ensemble du groupe, y compris la société mère».

Pour cette dernière, l'objectif est plutôt d'aboutir à une liquidation, quand pratiquement toutes les filiales se trouvent en sursis concordataire ou font l'objet de procédures insolvabilité. Les actifs restants devant être utilisés pour le remboursement partiel des dettes en cours, «il est exclu que les actionnaires puissent recevoir un dividende de liquidation ou un paiement similaire», prévient Meyer Burger.