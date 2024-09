Présidence de la Fédération vaudoise des entrepreneurs: Michel Ducommun succède à Jean-Marc Demierre. ATS

Michel Ducommun est le nouveau président de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE). Elu par l'assemblée générale de l'association, le maître menuisier remplace Jean-Marc Demierre, qui occupait cette fonction depuis neuf ans.

ATS

Après avoir assumé durant dix ans la présidence du «groupe bois», M. Ducommun devient président de la plus grande association romande des métiers de la construction, souligne jeudi la FVE dans un communiqué.

Il aura la responsabilité de fédérer huit groupes métiers du gros oeuvre, du second œuvre et de la construction métallique. La construction représente 8% du PIB vaudois et près de 30'000 travailleurs.

gsi, ats