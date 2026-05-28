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Sur trois ans Michelin supprimera jusqu'à 1500 postes en France

ATS

28.5.2026 - 14:13

Le groupe français Michelin, leader mondial des pneus, a annoncé jeudi un dispositif de départs volontaires en France portant sur «jusqu'à 1500 postes sur trois ans».

Michelin opère 13 sites en France (archives).
Michelin opère 13 sites en France (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.05.2026, 14:13

28.05.2026, 14:15

«Jusqu'à 1500 postes pourraient être supprimés» en France, dont «les deux tiers dans les fonctions tertiaires et un tiers dans l'industrie», a précisé à l'AFP le directeur du personnel France et Europe du Sud, Olivier Faure-Vauris.

Aucun site industriel spécifique ne sera visé. Les emplois tertiaires du groupe se trouvent à Paris, Clermont-Ferrand et Lille. Le plan sera «basé sur le volontariat et aucun départ ne sera contraint», a ajouté M. Faure-Vauris.

Le groupe avait déjà supprimé 1246 emplois en France en 2024 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), en fermant deux sites industriels dans l'ouest du pays, à Cholet (Maine-et-Loire) et Vannes (Morbihan).

Michelin emploie actuellement 17'000 personnes en France, où il compte encore 13 sites industriels. Il y a un an, devant une commission de l'Assemblée nationale, le patron du groupe, Florent Ménégaux, avait déclaré que les activités industrielles en France étaient «déficitaires».

Près de 3,5 milliards d'euros (3,2 milliards de francs) ont été investis en France au cours des dix dernières années, a rappelé Michelin. Le contexte français est marqué par «les niveaux élevés des coûts de production, liés notamment au coût du travail et de l'énergie, ainsi qu'à une pression fiscale parmi les plus fortes des pays industrialisés», fait valoir le groupe dans un communiqué, qui précise vouloir réduire ses coûts.

Michelin a enregistré au premier trimestre des ventes en baisse de 5,4%, à 6,2 milliards d'euros. Ce recul a été imputé aux effets de change. L'activité pneus, de très loin la principale de l'entreprise, a baissé de 1,4% en volume sur un an.

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