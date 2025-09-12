  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Concurrence Microsoft échappe à une amende de l'UE liée à Teams

ATS

12.9.2025 - 11:00

Microsoft a échappé vendredi à une amende de l'Union européenne (UE) pour abus de position dominante liée à Teams, son application de visioconférence. La Commission a accepté sa proposition de la séparer nettement de ses outils de bureautique comme Word ou Excel.

Microsoft va faciliter le fonctionnement d'applications concurrentes de Teams dans Windows, et permettra aux clients de transférer leurs données de Teams vers celles-ci (archives).
Microsoft va faciliter le fonctionnement d'applications concurrentes de Teams dans Windows, et permettra aux clients de transférer leurs données de Teams vers celles-ci (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.09.2025, 11:00

12.09.2025, 11:23

Les engagements du géant américain du logiciel «répondent aux inquiétudes soulevées par la Commission en raison des liens entre Microsoft Teams et les applications de bureautique très populaires Word, Excel, PowerPoint, Outlook, inclus dans les suites logicielles destinées aux clients professionnels, Office 365 et Microsoft 365», a expliqué la Commission européenne dans un communiqué.

Selon ces promesses rendues publiques au printemps, le géant américain des logiciels va non seulement «proposer des versions de ses suites logicielles qui ne comprennent pas Teams, et à prix réduit», mais il va aussi permettre aux clients qui ont déjà souscrit à des licences de passer à des versions sans Teams.

En outre, le groupe va faciliter le fonctionnement d'applications concurrentes de Teams dans Windows, et permettra aux clients de transférer leurs données de Teams vers celles-ci.

«En aidant à rétablir une concurrence loyale, ces engagements vont ouvrir le marché à d'autres fournisseurs d'outils de communication et de collaboration en Europe», a salué la Commission.

L'affaire avait débuté en juillet 2020 par une plainte de la jeune pousse américaine Slack, entre-temps rachetée par Salesforce.

Confrontée à des pertes de parts de marché dans le domaine des messageries d'entreprise, Slack avait attaqué Microsoft pour concurrence déloyale auprès de la Commission européenne.

Dans la foulée, la Commission avait ouvert en juillet 2023 une enquête pour pratique anticoncurrentielle contre Microsoft.

Lors de la présentation, en mai, de ses engagements renforcés pour remédier aux abus constatés par l'UE, Microsoft avait assuré qu'ils «représentent une solution claire et complète aux problèmes soulevés par (les) concurrents et qu'ils offriront plus de choix aux clients européens».

L'an dernier, Microsoft avait déjà annoncé qu'il dissociait Teams de ses suites Office 365 et Microsoft 365 qui incluent également Powerpoint et Outlook. Le groupe avait alors souligné que ses clients pouvaient désormais acquérir ces logiciels sans l'application de visioconférence, à un prix inférieur.

Mais la Commission avait jugé ces changements insuffisants pour répondre à ses préoccupations, conduisant le groupe à muscler ses engagement en mai 2025.

Les plus lus

Le «traître» Novak Djokovic tourne le dos à la Serbie
«Tout est calculé» - Le procureur livre un portrait accablant du meurtrier
Propos chocs : un sergent provoque un tollé dans une caserne fribourgeoise !
Harry : «Nous ne pouvons pas arrêter la guerre»
Face à la mort, les animaux ont des réactions stupéfiantes !
Un grave accident s’est produit sur une célèbre montagne russe !