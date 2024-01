Les coopératives et filiales de Migros ont vu leur chiffre d'affaires total progresser l'an dernier, atteignant 31,9 milliards de francs. Le commerce stationnaire et en ligne ont soutenu les résultats, tout comme la restauration et la santé.

Migros a accru son chiffre d'affaires total mais les enseignes spécialisées telles que Bike World, Do it + Garden, Melectronics, SportX, Micasa et OBI ont peiné. (Archives) sda

Le groupe Migros a «enregistré une forte croissance» de 5,9%, selon un compte-rendu préliminaire du géant orange diffusé mardi. Le chiffre d'affaires du commerce de détail en Suisse a progressé de plus de 4% à 24,1 milliards quand l'activité en ligne (Migros Online) a crû de plus de 10% à 4,1 milliards.

L'enseigne a ainsi «renforcé sa position de numéro 1 du commerce de détail suisse» en gagnant notamment «des parts de marché». Tant les revenus des supermarchés (+3,6%) que de la restauration (+10,2%) se sont améliorés.

Mario Irminger, président de la direction générale de la Fédération des coopératives Migros, cité dans le document, a toutefois souligné que «pour pouvoir continuer à offrir un excellent service à notre clientèle, nous devons renforcer durablement notre position sur le marché et impérativement augmenter notre rentabilité».

Migros, qui s'est réorganisé l'an dernier, a prévenu que «les gains d'efficacité de l'organisation seront investis dans des baisses de prix». L'enseigne «diminuera dès la semaine prochaine les prix d'environ 450 produits» et «d'autres baisses suivront dans le courant de l'année».

Les formats spécialisés à la peine

L'an dernier, les enseignes spécialisées ont en revanche peiné, Bike World, Do it + Garden, Melectronics, SportX, Micasa et OBI affichant un chiffre d'affaires en baisse de quasiment 8% à 1,5 milliard. «L'immense succès du commerce en ligne non alimentaire modifie durablement l'environnement de marché et met à l'épreuve les marchés spécialisés stationnaires du groupe», a expliqué le groupe zurichois.

Au contraire, l'activité Commerce en ligne, avec la plateforme d'e-commerce Galaxus, a affiché une croissance de 11,6% pour atteindre 2,5 milliard de francs.

La filiale dédiée aux voyages, Hotelplan, a augmenté son chiffre d'affaires de 20,6% à 1,7 milliard, dépassant le résultat de 2019, soit avant la pandémie de coronavirus.

Les prestations de santé se sont envolées, enregistrant une croissance de presque 75% à 1,3 milliard, portées par Medbase (+95% à 1,0 milliard), suite à l'intégration de la pharmacie en ligne Zur Rose. Les centres de fitness ont rapporté 200 millions de francs (+22,6%). «La santé est en train de devenir un domaine d'activité stratégiquement important pour le groupe», a précisé Migros.

L'enseigne à bas coûts Denner a aussi vu ses résultats avancer (3,8 milliards, soit +4%). Au contraire, le négociant en produits pétroliers Migrol a vu son chiffre d'affaires plonger de 15% (1,5 milliard) «en raison de la baisse des volumes écoulés et des prix du pétrole».

Du côté des marques propres, Migros Industrie a engrangé un chiffre d'affaires de 6 milliards, en hausse de presque 4%.

La Banque Migros publiera ses résultats annuels détaillés le 23 janvier.

A titre de comparaison, Coop, l'autre géant orange de la grande distribution helvétique, a enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires de 34,7 milliards de francs, en augmentation de 1,4% sur un an. Dans le commerce de détail, les recettes ont stagné à 19,9 milliards de francs. Les supermarchés Coop et l'épicerie en ligne Coop.ch ont généré un produit de 11,8 milliards, en hausse de 2,4%.

ck