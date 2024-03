Migros a fait les frais d'importantes corrections de valeur l'année dernière. Le bénéfice net a été divisé par plus de deux et demi à 175 millions de francs, contre 459 millions un an plus tôt, indique mardi le géant du commerce de détail suisse.

La croissance à deux chiffres du commerce en ligne de Migros s'est poursuivie avec des recettes de 4,1 milliards portée par les activités du groupe Galaxus. (archive) sda

Le résultat opérationnel (Ebit) s'est établi à 286 millions, après 628 millions un an auparavant. Une importante correction de valeur de 500 millions de francs, portant sur des immeubles logistiques, des projets informatiques et divers autres actifs, dont ses marchés spécialisés, a pesé sur la performance. L'augmentation du coût des matières premières, de l'énergie et des emballages a également marqué l'exercice.

Déjà connu, le chiffre d'affaires a totalisé 31,95 milliards, en hausse de 6% sur un an. Le commerce de détail via les coopératives a généré des recettes de 17,3 milliards (+3,0% sur un an), mais la croissance a été largement portée par les hausses de prix, qui se sont chiffrées à environ 3,5%. Denner a vu ses ventes croître de 4,0% à 3,83 milliards. La baisse des volumes écoulés et celle des prix du pétrole ont par contre pesé sur le chiffre d'affaires de Migrol (-15,0% à 1,53 milliard).

Les activités des marchés spécialisés sont toujours à la peine, avec une chute des ventes de 7,7% en 2023. Migros souhaite se séparer de la chaîne de magasins d'articles de sport SportX et du spécialiste de l'électronique M-electronics.

La croissance à deux chiffres du commerce en ligne s'est poursuivie avec des recettes de 4,1 milliards (+10,2%), porté par les activités du groupe Galaxus, qui ont engrangé des ventes en hausse de 11,6% à 2,46 milliards. Migros Online a connu une croissance plus mesurée, avec des ventes en hausse de 4,7% à 344 millions.

Banque Migros a profité de la hausse des taux d'intérêt, engrangeant des recettes de 828 millions de francs (+17,7% sur un an), pour un bénéfice net en hausse de pas loin d'un tiers à 313 millions. Le bras financier du géant orange a aussi profité de l'augmentation de la clientèle.

Hausses de prix dans la production

Dans la production, qui pèse pour 5,6% des recettes du groupe, la croissance a été portée par les hausses de prix. Le chiffre d'affaires des entreprises de Migros Industrie a atteint 6,0 milliards de francs (+3,9%). Un repreneur est recherché pour le fabricant de produits cosmétiques Mibelle.

Dans la santé, le chiffre d'affaires a bondi de 74,4% à 1,3 milliard de francs, porté par l'intégration de la pharmacie en ligne Zur Rose au sein du groupe Medbase.

Migros a confirmé son intention de se désengager des activités de voyages. Hotelplan a vu ses ventes croître d'un cinquième à 1,7 milliard.

La coopérative est solidement capitalisée avec une part de fonds propres à peu près égale à celle de l'année précédente, à 72,8%. L'année dernière, des investissements de 1,46 milliard ont été consentis. Les effectifs en équivalents plein temps ont augmenté de 1,5% à 99'175 personnes.

ol