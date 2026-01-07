  1. Clients Privés
Grande distribution Migros cède sa filiale Idhéa au saucier français Gyma

ATS

7.1.2026 - 16:39

Migros cède au spécialiste hexagonal des sauces froides Gyma de sa filiale Idhéa, qui produit et transforme des sauces et des épices pour la restauration, l'industrie alimentaire et la grande distribution sur le Vieux continent.

Idhéa revendique la fabrication de l'ensemble de sauces froides, moutardes et autres mayonnaises des marques-maison M-Classic à Migros Bio, en passant par Anna's Best et V-love. (archive)
ATS

Keystone-SDA

07.01.2026, 16:39

07.01.2026, 16:46

S'il ne pipe mot sur les contours financiers de l'opération, le géant orange assure que l'opération restera indolore pour les collaborateurs concernés.

Migros. Galaxus voit ses revenus continuer de grossir en 2025

MigrosGalaxus voit ses revenus continuer de grossir en 2025

L'assortiment d'Idhéa continuera à être proposé dans les supermarchés de l'enseigne, précise un communiqué diffusé mercredi. Gyma de son côté reprendra le site de production de Hochfelden, en Alsace, ainsi que les 150 employés.

