Bientôt en Suisse romande? Migros étend son réseau de distributeurs automatiques de snacks

ATS

9.12.2025 - 17:06

Migros poursuit le développement de son réseau de distributeurs automatiques de snacks en Suisse alémanique. Ces automates permettent aux clients de se procurer des en-cas et des boissons 24 heures sur 24, aux mêmes prix qu'en supermarché.

Migros poursuit le développement de son réseau de distributeurs automatiques de snacks en Suisse alémanique. (archive)
Migros poursuit le développement de son réseau de distributeurs automatiques de snacks en Suisse alémanique. (archive)
ATS

Keystone-SDA

09.12.2025, 17:06

09.12.2025, 17:11

Les distributeurs de couleur orange sont désormais disponibles à Wald, dans le canton de Zurich, et Wattwil, dans le canton de Saint-Gall, et depuis début décembre dans trois emplacements en ville de Zurich. D'autres installations sont prévues en Suisse orientale et dans la région zurichoise, a détaillé mardi à AWP un porte-parole de Migros, confirmant une information des journaux CH Media.

Pour l'instant, il n'existe aucun projet en Suisse romande. «Mais cela pourrait venir dans les prochains mois», estime un porte-parole de Migros Suisse orientale qui assure la communication concernant ces distributeurs.

Dans les chiffres rouges. Migros Zurich ferme quatre outlets et supprime 24 postes

Dans les chiffres rougesMigros Zurich ferme quatre outlets et supprime 24 postes

Migros a installé son premier distributeur à Coire, dans les Grisons, en 2022, suivi un an plus tard par deux autres à Abtwil, dans le canton de Saint-Gall. Pour l'instant, les distributeurs sont situés exclusivement à proximité immédiate des magasins Migros existants.

Selon Migros, les produits sont proposés aux mêmes prix de vente qu'en supermarché. D'après les médias, cela pourrait permettre au distributeur de concurrencer plus efficacement le chef de file du marché, Selecta, qui est actuellement en pleine restructuration.

